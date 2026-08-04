España propuso inicialmente once estadios, mientras Marruecos trabaja en preparar sus propias instalaciones dentro de la candidatura conjunta, si bien la realidad se impuso rápidamente. En el lado español ya se han retirado estadios como los de La Coruña y Málaga, y algunos advierten de que esta no será la última retirada.

La Federación Española considera que la FIFA reducirá el número de estadios en España y Marruecos en conjunto. De los nueve estadios que quedan actualmente en el lado español, se espera perder al menos dos o tres, una lógica que se traslada directamente al lado marroquí, donde la lista de instalaciones propuestas podría revisarse conforme a los mismos criterios.

Entre los estadios españoles que parecen relativamente confirmados figuran el Santiago Bernabéu, el Camp Nou, el Metropolitano y San Mamés. En cuanto a Marruecos, las ciudades anfitrionas afrontan desafíos similares relacionados con el aforo, los criterios técnicos y las infraestructuras del entorno.

El estadio español de Anoeta, por ejemplo, tiene un aforo que se sitúa en el límite máximo de lo que exige la FIFA, una situación que podría repetirse en algunas instalaciones marroquíes que necesitan actualizaciones sustanciales.

Antón Meana, periodista de la emisora española Cadena SER, señala que las opciones de Vigo no parecen fuertes, mientras que Valencia goza de mejores posibilidades, y añade que alcanzar un total de ocho estadios se considera un logro.

Esta reducción prevista significa que las ciudades marroquíes también podrían perder oportunidades con las que contaban, especialmente aquellas que invirtieron en la planificación inicial sin garantías definitivas.

El desafío es compartido: la FIFA exige criterios estrictos que abarcan el transporte, los hoteles y las zonas de seguridad, por lo que las ciudades que no puedan cumplirlos con rapidez, tanto en España como en Marruecos, se encuentran ante la opción de retirarse o el riesgo de quedar excluidas.

Esta realidad sitúa a ambos países ante la necesidad de una coordinación precisa para presentar una propuesta equilibrada que preserve el espíritu de la organización conjunta sin cargar a ninguna de las partes con obligaciones injustificadas.