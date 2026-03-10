«¡No sé por qué sigo aquí!» - Maurizio Sarri insinúa su inminente salida mientras critica a la directiva de la Lazio por la «deprimente» situación y critica la venta de enero

Sarri ha sembrado serias dudas sobre su futuro en el Lazio a pesar de haber conseguido una dramática victoria por 2-1 sobre el Sassuolo el lunes por la noche. Aunque un gol en el minuto 92 suele desatar una celebración desenfrenada, el ambiente en el Stadio Olimpico se había quedado casi en silencio. El veterano entrenador dirigió sus intensas críticas hacia el presidente Claudio Lotito y la jerarquía del club por sus recientes decisiones.

La tensión entre el banquillo y la directiva alcanzó su punto álgido en la rueda de prensa posterior al partido, donde pareció lamentar profundamente su decisión de quedarse. Ante las continuas dificultades y el boicot de los aficionados, el técnico expresó su frustración y pidió medidas a la directiva del club, ya que sigue sintiendo la presión.