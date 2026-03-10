Getty Images Sport
«¡No sé por qué sigo aquí!» - Maurizio Sarri insinúa su inminente salida mientras critica a la directiva de la Lazio por la «deprimente» situación y critica la venta de enero
Sarri estalla tras la victoria del Sassuolo
Sarri ha sembrado serias dudas sobre su futuro en el Lazio a pesar de haber conseguido una dramática victoria por 2-1 sobre el Sassuolo el lunes por la noche. Aunque un gol en el minuto 92 suele desatar una celebración desenfrenada, el ambiente en el Stadio Olimpico se había quedado casi en silencio. El veterano entrenador dirigió sus intensas críticas hacia el presidente Claudio Lotito y la jerarquía del club por sus recientes decisiones.
La tensión entre el banquillo y la directiva alcanzó su punto álgido en la rueda de prensa posterior al partido, donde pareció lamentar profundamente su decisión de quedarse. Ante las continuas dificultades y el boicot de los aficionados, el técnico expresó su frustración y pidió medidas a la directiva del club, ya que sigue sintiendo la presión.
Furia por el traspaso de Mandas
Uno de los principales catalizadores de la ira del entrenador fue la confusa actividad del club durante el mercado de fichajes de invierno, concretamente la repentina salida del portero Christos Mandas. Con el portero titular Ivan Provedel actualmente fuera de juego por una grave lesión, el entrenador se enfureció al ver que se permitía a su fiable suplente fichar por el Bournemouth en calidad de cedido, lo que le obligaba a confiar en Edoardo Motta, de 21 años.
Sarri fue excepcionalmente directo en su valoración de la estrategia de fichajes de la directiva, sin ocultar su enorme frustración. «Estaba totalmente en desacuerdo con la venta de Mandas», afirmó. «Provedel ahora no está disponible y ha llegado un chico joven. Por supuesto, tiene cualidades. Las veremos en el campo, pero cuanto menos se le hable, menos presión se le pone sobre los hombros».
Escenas deprimentes en el Olímpico
El exentrenador del Chelsea también criticó el ambiente sombrío del Estadio Olímpico, que estaba casi vacío debido a la protesta continua de los aficionados contra el liderazgo de Lotito. A pesar del drama de última hora en el campo, el silencio de las gradas era ensordecedor, con solo unos 5000 espectadores asistiendo al crucial enfrentamiento en el enorme estadio con capacidad para 70 000 personas.
Lamentando la grave situación, elogió a su plantilla antes de exigir medidas a los propietarios. «Este es un equipo que puede encontrar la mentalidad adecuada; a veces cometemos errores, pero no tan a menudo», explicó. «Fue un espectáculo triste, deprimente y desalentador. Jugar en un estadio vacío es deprimente, pero los jugadores reaccionaron bien a pesar de las circunstancias. Creo que ha llegado el momento de que el club haga algo al respecto».
Insinuando una partida inminente
Los comentarios más alarmantes para los aficionados del Lazio llegaron cuando el entrenador abordó su propia situación delicada, instando firmemente a la jerarquía a resolver el amargo conflicto. «Creo que el club debe tomar alguna iniciativa para recuperarlos, porque esta situación se está volviendo demasiado difícil para nosotros», insistió. «No soy director, pero esto lleva ya un tiempo arrastrándose, así que ellos saben más que yo. Sabrán mejor que yo cómo y dónde intervenir».
Después de haber citado anteriormente su inmensa lealtad a la afición como la razón principal para quedarse, ahora parece un hombre completamente al límite de su paciencia. «Desde junio he estado diciendo que me quedaba por los aficionados del Lazio», confesó. «Y ahora ni siquiera yo sé por qué me quedé. Hay que hacer algo, pero desde luego no por mi parte: ni siquiera sé por qué sigo aquí».
