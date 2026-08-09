Con la operación de Vinicius descartada, William Gallas cree que Marcus Rashford representa una alternativa viable y de gran nivel para el club del norte de Londres. El internacional inglés se encuentra actualmente en una situación de incertidumbre después de que su cesión en el Barcelona concluyera sin un traspaso permanente. Gallas cree que el jugador de 28 años sería la incorporación perfecta para una plantilla que necesita más profundidad para competir en varios frentes tras ganar el título de la Premier League la temporada pasada.

Al hablar sobre la situación, Gallas dijo a iPredicta: "Por supuesto, Marcus Rashford sería una gran opción para el ataque del Arsenal. Creo que ha hecho una gran temporada y estoy seguro de que algunos clubes intentarán aprovechar esa situación. No creo que vaya a quedarse en el Manchester United. No estoy seguro de por qué nadie lo ha fichado todavía, quizá porque el precio es demasiado alto".

El excapitán del Arsenal continuó su análisis destacando las intenciones de Rashford: "Quiere irse del Manchester United; de lo contrario, no se habría marchado cedido al Barcelona. Intentará encontrar una solución para salir del club y firmar un contrato largo con otro club británico. Así que ahora la pregunta es si el Manchester United está dispuesto a venderlo. Esa es la pregunta. Tenemos que conocer la respuesta".