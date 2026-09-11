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«No sé por qué actuaron así»: Christopher Nkunku carga contra el AC Milan tras una salida «sorprendente», mientras la estrella del RB Leipzig lanza un dardo a la filosofía de Ruben Amorim
Frustración para Nkunku tras la eliminación en San Siro
El internacional francés llegó a Italia en el verano de 2025 tras un traspaso de alto perfil desde el Chelsea. El Milan invirtió con fuerza para hacerse con sus servicios, pagando una cantidad inicial de 37 millones de euros (31 millones de libras), además de otros 5 millones de euros (4 millones de libras) en variables. Durante su única campaña en San Siro, el delantero firmó siete goles en 32 apariciones en la Serie A, además de añadir otro tanto en dos encuentros de la Coppa Italia.
A pesar de completar un año sin lesiones, la dirección del Milan le consideró rápidamente prescindible en la recta final del mercado de fichajes. En consecuencia, Nkunku cerró su regreso a su antiguo club, el RB Leipzig, de una forma brutal. El conjunto de la Bundesliga negoció una cesión de 4 millones de euros (3,4 millones de libras), que incluye una opción para hacer permanente el movimiento por 28 millones de euros (24 millones de libras).
- Getty Images Sport
Nkunku cuestiona los motivos del Milan
En la previa del reciente choque de la Champions League del Leipzig contra el Como, un partido que terminó en una dolorosa derrota por 4-1 para el conjunto alemán, Nkunku expresó su desconcierto por su repentina salida de Italia. Sentado junto al entrenador Martin Demichelis, el atacante habló sobre el abrupto final de su etapa con el Milan.
«¿La decisión del Milan? Es una decisión que hay que respetar, pero no sé por qué actuaron así», declaró Nkunku. «Me sorprendió. En cualquier caso, les deseo una buena temporada».
El delantero también reflexionó sobre sus dificultades anteriores en Londres, trazando un marcado contraste entre sus problemas físicos en Stamford Bridge y su aislamiento táctico en Italia. «Cuando fui al Chelsea, las cosas empezaron bien y luego me lesioné al final del último amistoso. Y después de eso, todo cambió», explicó.
«Me operaron por primera vez, quería volver rápido al campo y también hubo muchos cambios. No me gustó mi papel en el Chelsea».
Visiones enfrentadas y un regreso a casa alemán
Nkunku destacó que su salida de Italia se debió, en última instancia, a un desajuste táctico. Aunque mantuvo un estado físico óptimo en la Serie A, le costó adaptarse a las exigencias específicas de Amorim sobre el terreno de juego.
«En el Milan, en cambio, no tuve ninguna lesión, pero la visión del fútbol era diferente a la mía», señaló el delantero. «Así que, en cuanto surgió la oportunidad de volver aquí y jugar mi fútbol, la aproveché».
A pesar de la posterior paliza europea a manos del Como, el francés sigue con ganas de reencontrarse con su mejor versión en un entorno conocido. «Estoy muy feliz de estar aquí y estoy convencido de que tomé la decisión correcta», añadió. «La primera semana fue fantástica y el equipo me hizo sentir muy bienvenido. Tenía muchas ganas de volver aquí, quería jugar mi fútbol. Hablé con el entrenador, tenía otras opciones, pero sentí que tenía que volver aquí».
- Gonzales Photo
Recuperarse de la humillación europea
Nkunku y el Leipzig afrontan una tarea muy complicada para recuperarse de su desastroso inicio en la competición europea. Tras ser arrollado por 4-1 por el Como, el equipo de Demichelis debe reagruparse rápidamente y corregir sus fallos estructurales.
Después de soportar un frustrante periodo de tres años en dos pesos pesados europeos diferentes, el principal objetivo del atacante es simplemente reconducir su carrera y levantar a sus nuevos compañeros tras la dura derrota. Al exponer sus ambiciones para la presente temporada, Nkunku concluyó: «¿Objetivos? Quiero divertirme, quiero jugar, quiero ayudar al equipo. Tengo hambre, quiero darlo todo. Los últimos tres años no han ido como esperaba, y ahora solo quiero divertirme».
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