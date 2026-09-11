«No sé por qué actuaron así»: Christopher Nkunku carga contra el AC Milan tras una salida «sorprendente», mientras la estrella del RB Leipzig lanza un dardo a la filosofía de Ruben Amorim

En la previa del reciente choque de la Champions League del Leipzig contra el Como, un partido que terminó en una dolorosa derrota por 4-1 para el conjunto alemán, Nkunku expresó su desconcierto por su repentina salida de Italia. Sentado junto al entrenador Martin Demichelis, el atacante habló sobre el abrupto final de su etapa con el Milan.

«¿La decisión del Milan? Es una decisión que hay que respetar, pero no sé por qué actuaron así», declaró Nkunku. «Me sorprendió. En cualquier caso, les deseo una buena temporada».

El delantero también reflexionó sobre sus dificultades anteriores en Londres, trazando un marcado contraste entre sus problemas físicos en Stamford Bridge y su aislamiento táctico en Italia. «Cuando fui al Chelsea, las cosas empezaron bien y luego me lesioné al final del último amistoso. Y después de eso, todo cambió», explicó.

«Me operaron por primera vez, quería volver rápido al campo y también hubo muchos cambios. No me gustó mi papel en el Chelsea».