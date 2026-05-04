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¡No se metan! El PSG lanza una ambiciosa oferta por la joya defensiva del Real Madrid, con una cláusula de rescisión astronómica de 150 millones de euros
Campos lidera la persecución de Martínez
Según Marca, el PSG, campeón de
la Ligue 1, quiere fichar a Joan Martínez, joya de la cantera del Real Madrid. El club español controla su futuro, pero el asesor deportivo Luis Campos, experto en talentos, sigue al jugador desde hace meses y prepara una oferta.
- AFP
Protegido por una cláusula de 150 millones de euros
Pese al interés del PSG, el Madrid tiene la sarten por el mango. Acaba de renovar a Martínez hasta 2029 y le ha puesto una cláusula de 150 millones, lo que dificulta su salida y obliga a cualquier comprador a negociar con los blancos. Además, si se fuera, sería una venta definitiva sin opción de recompra, algo que el Madrid casi nunca acepta con sus joyas.
La crisis defensiva complica la salida
El interés del PSG llega en un mal momento para el gigante español. La baja de Éder Militão ha evidenciado la falta de profundidad en la plantilla. Con las negociaciones de renovación de los veteranos en curso y la defensa presionada, fichar jóvenes como Martínez es una prioridad, no una opción. Además, el club del Bernabéu no planea negociar ningún acuerdo.
- Getty Images Sport
Una batalla de alto riesgo entre gigantes europeos
Perder a un jugador del calibre de Martínez a manos de un rival europeo directo sería un golpe duro para la visión a largo plazo del Madrid. Su cláusula de rescisión se fijó en 150 millones de euros para disuadir a clubes con respaldo estatal como el PSG. A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, la tensión crecerá, pero de momento esa cifra actúa como una barrera formidable entre París y su «joya defensiva».