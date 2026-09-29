«No se me respetó del todo en Inglaterra»: Anthony Gordon carga contra su reputación en la Premier League y explica por qué tuvo que fichar por el Barcelona

En declaraciones a ITV, el delantero de Inglaterra expresó su frustración por la forma en que los observadores nacionales evaluaban habitualmente su juego. Subrayó que tanto los comentaristas como los aficionados pasaban completamente por alto su inteligencia futbolística.

"Creo que me he convertido en un jugador diferente a ojos de mucha gente porque en Inglaterra siempre sentí que se me respetaba por ser rápido y por presionar, pero nunca se respetaron realmente la calidad y la inteligencia con las que juego", afirmó Gordon. "Solo los jugadores con los que jugué parecían darse cuenta de eso".

Cuando le preguntaron si mudarse a España alteró la percepción pública, el atacante hizo una valoración tajante de su legado en la Premier League.

"No creo que nunca se me respetara del todo en Inglaterra", admitió. "La gente me ve simplemente como alguien muy rápido y muy agresivo, mientras que en España realmente aprecian mi inteligencia y mi calidad".



