Getty Images Sport
Traducido por
«No se me respetó del todo en Inglaterra»: Anthony Gordon carga contra su reputación en la Premier League y explica por qué tuvo que fichar por el Barcelona
Cambiar Tyneside por Cataluña
Tras cerrar un traspaso de 70 millones de euros (60 millones de libras) al Camp Nou, el jugador de 23 años está disfrutando de un drástico cambio táctico. El gigante catalán se comprometió además a pagar otros 10 millones de euros (8,5 millones de libras) en posibles variables y le dio al extremo un lucrativo contrato hasta 2031, una señal de su enorme fe en su perfil técnico.
Gordon ha arrancado de forma impresionante su etapa en Cataluña, con cinco asistencias en siete apariciones en todas las competiciones. Antes de su llegada a LaLiga, el delantero pasó su carrera profesional jugando en sistemas ingleses de alto voltaje. Su exitosa etapa en St James' Park dependía en gran medida de los ataques en transición, algo que, en su opinión, terminó ocultando las cualidades más profundas de creación de juego que atrajeron al departamento de ojeadores del Barcelona.
- Getty Images Sport
Gordon carga contra los estereotipos de la Premier League
En declaraciones a ITV, el delantero de Inglaterra expresó su frustración por la forma en que los observadores nacionales evaluaban habitualmente su juego. Subrayó que tanto los comentaristas como los aficionados pasaban completamente por alto su inteligencia futbolística.
"Creo que me he convertido en un jugador diferente a ojos de mucha gente porque en Inglaterra siempre sentí que se me respetaba por ser rápido y por presionar, pero nunca se respetaron realmente la calidad y la inteligencia con las que juego", afirmó Gordon. "Solo los jugadores con los que jugué parecían darse cuenta de eso".
Cuando le preguntaron si mudarse a España alteró la percepción pública, el atacante hizo una valoración tajante de su legado en la Premier League.
"No creo que nunca se me respetara del todo en Inglaterra", admitió. "La gente me ve simplemente como alguien muy rápido y muy agresivo, mientras que en España realmente aprecian mi inteligencia y mi calidad".
Escapando de la etiqueta de ritmo y potencia
La decisión de dejar Tyneside estuvo motivada deliberadamente por el deseo de desprenderse de esta reputación limitante. Gordon reconoció que prosperar en el sistema de posesión del Barcelona validaría al instante sus credenciales técnicas.
«En el Barcelona, si no eres habilidoso o inteligente, destacas para mal de inmediato», explicó, al contrastar las exigencias tácticas con las de su antiguo club. «Antes jugaba en el Newcastle, que era un equipo de ritmo muy alto, así que la carrera y la agresividad siempre estaban a la vista. Ahora juego con un estilo completamente diferente, en el que se pueden ver mis otras cualidades».
Salir de su zona de confort fue un riesgo calculado con el objetivo de elevar su estatus global. Gordon concluyó: «Sentía que tenía más que ofrecer de lo que la gente pensaba, y quería demostrarlo en el escenario más grande del mundo. Irme al extranjero era muy importante para mí».
- Getty Images Sport
Demostrando su valía en España
Ahora Gordon debe mantener estas primeras impresiones positivas para justificar su elevado precio en Catalunya. Ganarse un puesto de titular habitual en una delantera del Barcelona muy competitiva exige una perfección técnica constante, y no solo la intensidad en bruto que definió su carrera en Inglaterra.
Con su futuro a largo plazo asegurado hasta la próxima década, su atención se centrará en conquistar grandes títulos. Triunfar bajo la enorme presión de La Liga será la prueba definitiva de que su inteligencia táctica está plenamente a la altura de sus indudables condiciones físicas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias