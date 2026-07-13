«No se hace nada y es difícil de soportar»: una leyenda del arbitraje está furioso por el supuesto trato de favor que recibió Argentina en el Mundial

Suiza igualó 1-1 ante Argentina en cuartos, pero Breel Embolo fue expulsado por simulación detectada por el VAR. En la prórroga, Julián Álvarez y Lautaro Martínez anotaron los goles que dieron el 3-1 al campeón y la clasificación.

«La simulación de Embolo es clara, pero ¿por qué lo hizo? Durante todo el partido le sujetaron, le dieron patadas y le llegaron codazos», explicó Meier. «Los argentinos cometieron faltas de principio a fin sin sanción», añadió.