Ronaldo, de 41 años, marcó dos goles en la victoria de Portugal 5-0 sobre Uzbekistán y gritó a la cámara: «He vuelto». Antes, había empatado 1-1 con Congo sin anotar.

Sin embargo, Ibrahimovic, comentarista en Fox Sports, no se impresionó. El exdelantero del Milan y el Barcelona comentó con sarcasmo: «Era un partido para marcar. Portugal tenía que hacer muchos goles. Y sobre su mensaje, pensaba que nunca se había ido. No sé por qué dice “He vuelto”».