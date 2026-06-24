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«¿No se había ido nunca?». Zlatan Ibrahimovic se burla de Cristiano Ronaldo por publicar un mensaje del tipo «He vuelto» tras marcar en su sexta Copa del Mundo con Portugal
Ibrahimovic duda de la declaración de Ronaldo
Ronaldo, de 41 años, marcó dos goles en la victoria de Portugal 5-0 sobre Uzbekistán y gritó a la cámara: «He vuelto». Antes, había empatado 1-1 con Congo sin anotar.
Sin embargo, Ibrahimovic, comentarista en Fox Sports, no se impresionó. El exdelantero del Milan y el Barcelona comentó con sarcasmo: «Era un partido para marcar. Portugal tenía que hacer muchos goles. Y sobre su mensaje, pensaba que nunca se había ido. No sé por qué dice “He vuelto”».
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Continúa la racha histórica de goles
Ronaldo abrió el marcador en el minuto seis con un disparo con la derecha tras un centro de João Cancelo y marcó el segundo en el 39 tras un pase de Bruno Fernandes. A sus 41 años, este doblete lo convierte en el segundo goleador de mayor edad en la historia del Mundial, solo por detrás de Roger Milla, que marcó a los 42 en 1994.
Con estos tantos, se convierte en el único futbolista que ha marcado en seis ediciones del torneo, desde 2006. Aunque su gran rival, Lionel Messi, también ha jugado seis Copas, no anotó en 2010, por lo que Ronaldo queda como exclusivo dueño del récord de participaciones con goles. De todos modos, Messi lidera la lista histórica de goleadores con 18 tantos, frente a los 10 de Ronaldo.
La perspectiva de enfrentarse a Messi
Con Portugal a punto de asegurar su pase a octavos, la atención se centró en un posible duelo con Messi y Argentina. Al preguntarle por esa opción, Ronaldo admitió que sería especial, pero se mantuvo concentrado en la tarea.
«No sé cómo responder. Pero sería increíble. Lo importante era ganar hoy y lo conseguimos», afirmó Ronaldo.
- AFP
En busca de la gloria en el acto final
A pesar de las burlas de Ibrahimovic, el exjugador del Real Madrid y del Manchester United se mantiene enfocado en el trabajo en equipo, mientras Portugal busca añadir un título mundial a su Eurocopa de 2016. Ahora aspira a su segunda victoria para liderar el Grupo K y vencer a Colombia en Miami. Confía en que su estrella siga marcando goles.