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«No se ha hablado de la MLS»: se conocen los planes de futuro de Jack Grealish, vinculado con Manchester City o Everton, mientras sigue aspirando a jugar con la selección inglesa
Del triplete a la cesión: Grealish del Everton al Manchester City
Grealish se convirtió en el fichaje más caro del fútbol británico en verano de 2021, cuando el City pagó 100 millones de libras (135 millones de dólares) al Aston Villa, club donde se formó. Pep Guardiola buscaba más creatividad.
Aunque el técnico catalán limitó algo su juego creativo, en la temporada 2022-23 conquistó el triplete: Premier League, FA Cup y Liga de Campeones.
A lo largo de esa campaña fue protagonista, pero marcó solo 17 goles en 157 partidos con el City. Poco a poco perdió peso en la delantera, hasta que en 2025 se aprobó su traspaso a Merseyside. Allí obtuvo uno de sus primeros premios al Jugador del Mes, pero en enero sufrió una lesión en el pie y desde entonces no ha vuelto a jugar, lo que ha supuesto el fin de sus sueños de disputar el Mundial con Inglaterra.
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¿Nuevo comienzo o traspaso definitivo? ¿Qué le depara el verano a Grealish?
El City inicia una nueva era con Enzo Maresca tras la salida de Guardiola, y todos en el Etihad tendrán la oportunidad de empezar de cero. ¿Podría Grealish volver al equipo?
¿O buscará el Everton un traspaso a menor coste? Al respecto, Lescott, exdefensa de ambos clubes, declaró a GOAL, por cortesía de VladCasino: «Sea en Everton o en City, es un nuevo comienzo.
«Con un nuevo técnico, tendrá la oportunidad de mostrar su ambición y pasión por el fútbol. Su pasión por el fútbol es innegable: es un estudioso del juego y lo ama de verdad. Sea donde sea, veremos a un Jack emocionante, con mucho que aportar, no para demostrar nada, sino porque quiere seguir creciendo y jugando.
«Seguro que no ir al Mundial le dolió, así que sigue con la ambición de jugar con Inglaterra».
¿Un futuro en la MLS? Grealish tiene mucho que ofrecer en la Premier League.
Grealish cumplirá 31 años en septiembre, pero aún tiene mucho que aportar al máximo nivel, quizá con Inglaterra, donde ya suma 39 partidos. El Europeo de 2028, que se disputará en casa, está en su punto de mira.
Seguir jugando con regularidad en la Premier League le ayudará a mantenerse en la lucha por un puesto en la selección, así que cualquier idea de salir de su zona de confort profesional queda en suspenso por ahora. Es posible que su carrera le lleve a Norteamérica en algún momento.
Por ahora no hay planes de explorar esa vía, y Lescott añade detalles sobre los planes de futuro, tanto a corto como a largo plazo: «No he visto ningún vínculo; no sé si se trata de un rumor que estamos generando nosotros o si es algo que se ha hecho público, pero, tras hablar con Jack, no ha habido ninguna conversación sobre la MLS ni sobre jugar en el extranjero.
«Insisto, con todo respeto hacia las ligas de menor nivel, su ambición es rendir al máximo nivel y jugar con Inglaterra».
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Contrato de Grealish: cuándo vence su contrato con el Manchester City
A Grealish solo le quedan 12 meses de contrato con el City. En las próximas semanas se deberá decidir la mejor opción para todas las partes.
Tras su etapa en el Hill Dickinson Stadium —y pese a la feroz competencia en el Etihad—, un traspaso definitivo parece la opción más lógica antes de que se cierre la ventana de fichajes el 1 de septiembre.
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