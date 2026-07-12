«No se encontraba bien»: así se explica el bajo rendimiento de Erling Haaland y su sustitución en la prórroga del partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra

Aunque gran parte de la expectación previa al partido se centró en el duelo entre Harry Kane y Haaland, el delantero noruego no logró imponer su habitual dominio. Según el exdelantero de la Premier League Tony Cascarino, el jugador de 25 años sufría una molestia física similar a la que había afectado al inglés Declan Rice días antes.

Cascarino reveló que, durante el descanso de ese tenso duelo eliminatorio, recibió información privilegiada sobre el estado de Haaland. «No, me lo dijeron anoche; recibí un mensaje en el descanso en el que me decían que, al parecer, Erling Haaland no se encontraba bien», explicó Cascarino en el programa World Cup Weekender de talkSPORT. «Era otro de los que padecía algún tipo de malestar. El seleccionador lo insinuó al mencionar problemas físicos; no tenía buen aspecto. Fue sustituido y no habló de lesión, así que supongo que simplemente no se encontraba bien».