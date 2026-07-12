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«No se encontraba bien»: así se explica el bajo rendimiento de Erling Haaland y su sustitución en la prórroga del partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra
Una epidemia azota al gigante nórdico
Aunque gran parte de la expectación previa al partido se centró en el duelo entre Harry Kane y Haaland, el delantero noruego no logró imponer su habitual dominio. Según el exdelantero de la Premier League Tony Cascarino, el jugador de 25 años sufría una molestia física similar a la que había afectado al inglés Declan Rice días antes.
Cascarino reveló que, durante el descanso de ese tenso duelo eliminatorio, recibió información privilegiada sobre el estado de Haaland. «No, me lo dijeron anoche; recibí un mensaje en el descanso en el que me decían que, al parecer, Erling Haaland no se encontraba bien», explicó Cascarino en el programa World Cup Weekender de talkSPORT. «Era otro de los que padecía algún tipo de malestar. El seleccionador lo insinuó al mencionar problemas físicos; no tenía buen aspecto. Fue sustituido y no habló de lesión, así que supongo que simplemente no se encontraba bien».
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Falta de la energía característica de la marca
Las estadísticas confirmaron lo visto en el campo: Haaland lució lento ante John Stones y Marc Guehi. Aunque Alexander Sorloth no le pasó el balón en un momento clave, con Noruega 1-0 arriba, fue la falta de movilidad del noruego lo que más llamó la atención en el estadio de Miami. Además, el VAR anuló un gol de Torbjorn Lysaker Heggem en la segunda parte tras considerar que Haaland había cometido falta sobre su futuro compañero en el Manchester City, Elliot Anderson.
Cascarino subrayó que sus movimientos explosivos brillaron por su ausencia: «No se encontraba bien, ya no se encontraba bien antes del partido. De todos modos, no toca mucho el balón, pero me sorprendió lo poco enérgico que se le veía. Tanto él como Sorloth parecían carecer de empuje. Simplemente lo observé después y pensé: “Bueno, en el descanso me enteré —y lo digo porque me lo contó alguien que sabe— de que se suponía que estaba enfermo, que no se encontraba bien”.
Solbakken explica la retirada táctica
El seleccionador noruego, Stale Solbakken, explicó tras el partido que sustituir a Haaland fue fácil: el jugador estaba agotado. El delantero, autor de siete goles en el torneo, llegó a su límite en los cuartos de final.
En declaraciones a la prensa, Solbakken afirmó: «No fue difícil sacarlo, estaba agotado. Quizá debí hacerlo diez minutos antes. Ha hecho un Mundial extraordinario, ha dado toda su energía partido tras partido. Además, sufrió una contractura en la segunda parte que se sumó al cansancio. Lo dio todo; tuvo algo de mala suerte en un par de acciones. Aun así, marcó siete goles en cinco partidos con nosotros; ha hecho un Mundial fantástico».
- Getty Images Sport
Rice y Haaland se enfrentan a dificultades similares
El problema de las bajas por enfermedad no afectó solo a Noruega: el centrocampista inglés Rice también corrió contra el reloj para jugar. Según la prensa, la estrella del Arsenal llevaba varios días en la cama, por lo que Thomas Tuchel solo le dio 45 minutos en cuartos. El agotamiento de las estrellas ha generado debate a medida que el torneo llega a su recta final.
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