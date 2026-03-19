«No se dejen llevar por el entusiasmo»: Virgil van Dijk lanza una advertencia a la plantilla del Liverpool tras clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones

Señaló que el principal reto para el Liverpool sigue siendo mantener ese nivel de élite semana tras semana, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo ha tenido resultados irregulares últimamente, como el empate 1-1 contra el Tottenham y la derrota por 2-1 ante el Wolverhampton. A pesar de haber remontado el 1-0 en contra de la ida con una goleada por 4-0 al Galatasaray, lo que les ha llevado a los cuartos de final contra el vigente campeón, el París Saint-Germain, Van Dijk se mantuvo cauteloso.

«Había mucho en juego, eso era bastante obvio, así que teníamos que demostrar lo mucho que lo queríamos», dijo Van Dijk. «Creo que, de vez en cuando, hemos jugado buenos partidos, pero no de forma constante y regular, y eso ha sido frustrante para todos nosotros. Es muy difícil, pero eso es lo más difícil de la vida: hacerlo cada tres o cuatro días».



