Getty Images
Traducido por
«No sé cómo seguir» - Lionel Messi publica un desgarrador homenaje a su difunto padre Jorge y deja caer una pista sobre su retirada
Messi admite dudas sobre la retirada tras el fallecimiento de Jorge
Messi ha dejado en el aire su futuro futbolístico tras un emotivo homenaje a su padre, Jorge, que falleció la semana pasada a los 68 años. El icono argentino compartió en Instagram una larga carta abierta en la que reflexionó sobre su estrecho vínculo con él y el enorme vacío que ha dejado la muerte de su padre.
En un pasaje que ha dejado atónito al mundo del fútbol, el jugador de 39 años indicó que su motivación para jugar podría haberse evaporado. Messi escribió: «No sé qué voy a hacer sin ti, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas sobre si seguiré haciéndolo durante mucho más tiempo. Tú estuviste a mi lado desde el principio; quedaba tan poco para el final. ¿Por qué no pudiste aguantar un poco más para que pudiéramos terminar juntos?»
- Getty Images Sport
La desilusión de la final del Mundial y las conversaciones finales
El ocho veces ganador del Balón de Oro reveló el dolor personal que supuso jugar el reciente Mundial mientras la salud de su padre empeoraba. Messi explicó que su principal motivación para llegar a la final era darle a su padre más tiempo para recuperarse y poder viajar, aunque Argentina acabó cayendo por 1-0 ante España y no logró defender la corona que ganó en 2022.
A pesar de los mejores esfuerzos de Messi sobre el césped, admitió que alcanzó su límite físico en el momento culminante del torneo. «Me pediste muchísimo que jugara el último Mundial, y fue en los días justo antes de que empezara cuando te pusiste peor. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me dijo que ibas a mejorar y que ibas a estar lo bastante bien como para viajar. Te dije que íbamos a llegar a la final para que pudieras viajar. Cada vez que terminaba un partido, esperaba tu mensaje y echaba de menos tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era realmente mala».
Messi añadió: «Aun así, no dejé de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y para que pudieras ver un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar allí. Quería ganarlo para llevártelo y enseñarte uno nuevo. No pude: las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi cuerpo, pero no pude. Nunca llegué a encontrarme bien. Cuando llegué, pensabas que habíamos perdido la final en los penaltis. No pudimos hablar de nada de lo que pasó. No pudiste disfrutar de nada. No fuimos campeones, pero no te imaginas cuánto disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar ahí y jugarlo».
Un legado forjado en una servilleta
Jorge Messi fue mucho más que un padre; fue el arquitecto de la carrera de Lionel y negoció el acuerdo que llevó a su hijo al Barcelona cuando era adolescente. El mayor de los Messi convenció al gigante catalán para costear un caro tratamiento con hormona de crecimiento y logró el acuerdo inicial en una servilleta de papel.
Messi siguió elogiando el papel polifacético de su padre en su vida y lo describió como un mentor que rara vez se equivocaba. Añadió: «En muchas de ellas mamá me llevaba porque tú estabas trabajando. Obviamente no te perdiste ni un solo partido. Cómo sufrías viéndome y cómo lo disfrutabas, aunque nunca me hacías muchos cumplidos. Fuiste padre, amigo y representante. Siempre fuiste la persona que había que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o discusiones, siempre tuviste razón. Al final siempre resultaba como tú decías».
- Getty Images Sport
El mundo del fútbol se une en apoyo del capitán de Argentina
El mundo del deporte se ha volcado con Messi, con rivales y compañeros ofreciéndole sus condolencias en la publicación que compartió en sus redes sociales. Cristiano Ronaldo encabezó los homenajes y escribió: «Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos momentos difíciles, Leo. Mucha fuerza». David Beckham, copropietario del Inter Miami, también le mostró su apoyo al afirmar: «Estamos contigo y con tu familia, Leo, siempre».
Al cerrar su desgarrador comunicado, Messi prometió mantener vivos los valores de su padre al criar a sus propios hijos. Concluyó: «Te voy a echar muchísimo de menos, pero siempre vas a estar presente y, especialmente, en la educación de mis hijos, porque les enseño y les crío de la misma manera que vosotros dos lo hicisteis conmigo. Descansa en paz y cuida de nosotros desde arriba como lo hiciste aquí abajo. Gracias por todo».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias