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«No sé cómo llamarlo»: Slaven Bilic, furioso después de que Croacia sufriera una histórica humillación por 7-0 en la Nations League ante Inglaterra
Bilic, conmocionado tras la pesadilla de Rujevica
El periodo de luna de miel de la segunda etapa de Bilic al frente de la selección se ha esfumado de forma espectacular. Después de que una victoria inicial contra Chequia en Praga ofreciera un atisbo de esperanza, todo se ha venido abajo para Croacia tras dos duras derrotas consecutivas. La goleada por 7-0 a manos de Inglaterra del sábado por la noche representa la derrota más abultada de la historia del país, lo que deja al seleccionador buscando respuestas entre los restos de una catástrofe defensiva en Rujevica.
Bilic estaba visiblemente afectado por la forma en la que se produjo la derrota y señaló que el equipo no compitió de ninguna manera significativa contra el conjunto de Gareth Southgate. "Es difícil decir algo después de una noche como esta. Estamos tristes, decepcionados, y siento pena por los aficionados y los niños que estuvieron en el partido", explicó Bilic, citado por Jutarnji.
"Hablamos, es más duro para nosotros, y no esperábamos que esto pudiera pasar. No sé cómo llamarlo, si un apagón, pero es difícil analizar un partido cuando pierdes 7-0. Sabíamos que eran un gran equipo, pero que no pudiéramos igualarlos en ningún aspecto... eso ataca tu confianza, tu voluntad, todo se desmorona y sale mal."
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La comparación con Estonia y unos estándares imperdonables
Bilic no se mordió la lengua al comparar el hundimiento de Croacia con el nivel que se espera de selecciones de fútbol más modestas. En una dura crítica a la incapacidad de sus jugadores para frenar la avalancha, sugirió que incluso los tradicionales equipos modestos habrían opuesto una resistencia más firme contra Inglaterra. El seleccionador exige ahora una reacción inmediata mientras el equipo se prepara para enfrentarse a España en su próximo partido, una tarea que parece complicada dada su actual falta de solidez defensiva.
«Me lo dije a mí mismo y se lo dije a todo el mundo: no creo que Inglaterra le ganara 7-0 a Estonia en este momento. Eso es imperdonable para nosotros», señaló Bilic. «Podemos salir de esto con una buena actuación contra España, hay tiempo para ello. Ahora es el momento adecuado para mostrar unidad y carácter. Estoy diciendo tonterías si digo que vamos a ganar a España, pero necesitamos mostrar una Croacia valiente y buena. Tenemos que mostrar corazón».
Buscando respuestas entre los escombros
La magnitud de la derrota ha provocado una conmoción en el fútbol croata, especialmente teniendo en cuenta el talento veterano del que dispone Bilic. Las imágenes de un Luka Modric desolado al final del partido reflejaron el estado de ánimo de un país acostumbrado a competir con la élite mundial. Bilic insistió en que la preparación previa al parón internacional no había dado ninguna señal de que un desastre así estuviera en el horizonte, y aseguró que el ambiente entre bastidores seguía siendo profesional.
"No hay motivo para esto. Entrenamos bien, el ambiente es excelente, trabajamos duro y se cuida cada detalle. No tengo nada inteligente que decir, está claro que la responsabilidad es mía. Analizaremos más a fondo el partido", añadió el entrenador.
- Getty Images Sport
Un largo camino hacia la redención
El foco del seleccionador se centra ahora en salvar el orgullo en un grupo en el que España e Inglaterra parecen estar compitiendo a otro nivel. Con tres puntos en tres partidos, Croacia es actualmente tercera en el Grupo 3 de la Liga A, pero el daño psicológico del 7-0 puede tardar mucho más en cicatrizar de lo que sugiere la clasificación. Bilic sigue insistiendo en que esta derrota concreta debe servir como una cicatriz permanente para garantizar que un derrumbe así no vuelva a ocurrir bajo su mando.
«Entendimos la Nations League como una prueba y para obtener algunas respuestas. Obtuvimos algunas, pero son dolorosas y no son las que queríamos. Estos son partidos que no deben olvidarse, sino recordarse, para que te lo recuerden el resto de tu vida y, Dios no lo quiera, no vuelva a pasar. Croacia no merece esto», concluyó Bilic.
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