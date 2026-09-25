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«¡No saquen conclusiones precipitadas!» - El primer ministro Andy Burnham rompe su silencio después de que, según informan, el Manchester City fuera declarado culpable de 114 de los 115 cargos
Burnham pide calma
A raíz de las informaciones que apuntan a una derrota legal catastrófica para el Manchester City, Burnham ha intervenido para rebajar la creciente especulación sobre el futuro del club. El primer ministro, que es un conocido aficionado del Everton, habló poco después de que trascendiera que un panel independiente había llegado a una decisión sobre la investigación de largo recorrido.
En declaraciones a ITV Granada Reports, Burnham subrayó la necesidad de revisar a fondo la documentación antes de que aficionados o tertulianos emitan juicios definitivos. «Acabo de enterarme de ello. Creo que, por ahora, son informaciones. Pero, si se confirman, obviamente querré ver el informe de la comisión independiente», afirmó Burnham.
Se mostró especialmente cauteloso con las peticiones inmediatas de que se despoje al club de sus títulos históricos y añadió: «La gente no debería precipitarse con ese tipo de conclusiones. Sé que este ha sido un proceso largo entre el club y la Premier League. Creo que ha sido un proceso bastante disputado. Así que no creo que sea tan sencillo como sacar conclusiones precipitadas. Creo que todos tendríamos que estudiar con bastante detalle el informe de la comisión independiente antes de llegar a ninguna conclusión».
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El Manchester City se mantiene firme mientras continúa la batalla legal
A pesar de la gravedad de las conclusiones reportadas, el Manchester City ha mantenido una postura constante, reiterando su creencia en su propia inocencia y en la validez de sus pruebas. En respuesta a los últimos acontecimientos, un portavoz del club declaró: "El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos significativos aún por completarse, y está sujeto a una estricta confidencialidad. Como tal, la postura del Manchester City FC sigue siendo coherente con el comunicado del club de febrero de 2023. El club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años sobre la base de que la junta y el ejecutivo de la Premier League actuarían como un regulador independiente, imparcial y ecuánime, libre de influencias partidistas".
El núcleo de la disputa se centra en las acusaciones de que el City proporcionó información financiera inexacta a la liga entre 2009 y 2018, un periodo durante el cual se consolidó como la fuerza dominante del país. Los cargos incluyen 54 acusaciones de no proporcionar datos financieros precisos y 14 infracciones relacionadas con la remuneración de jugadores y entrenadores.
La amenaza de unas sanciones deportivas sin precedentes
La magnitud de la culpa denunciada ha provocado, como es lógico, un intenso debate sobre qué tipo de castigo sería apropiado para infracciones de tal calibre. Si las conclusiones se mantienen durante el proceso de apelación, la Premier League dispone de un amplio abanico de herramientas disciplinarias, que van desde fuertes sanciones económicas hasta la sanción deportiva definitiva de la expulsión de la máxima categoría.
Según la normativa específica de la liga, un panel independiente tiene la potestad de combinar varios castigos o incluso idear sanciones completamente nuevas que considere adecuadas para la gravedad de la infracción. La única restricción real es la exigencia de proporcionalidad; cualquier pena que se considere excesivamente dura o desvinculada de las infracciones concretas podría ser susceptible de ser revocada por un juez de rango superior durante la siguiente fase del proceso legal.
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Los campeones afrontan un largo proceso de apelación
Mientras que los titulares iniciales se han centrado en las etiquetas de «culpable», la realidad es que la maquinaria legal seguirá avanzando lentamente. Se entiende que el proceso de apelación no comenzará hasta dentro de varios meses, lo que trasladará el caso a un nuevo escenario en el que se espera que un juez de alto rango presida las conclusiones. Esto garantiza que la actual temporada de la Premier League probablemente concluirá antes de que se imponga cualquier sanción deportiva definitiva. La estrategia del club sigue centrada en la «influencia partidista» que creen que ha marcado la investigación, una afirmación que mantienen desde la remisión original a comienzos de 2023.
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