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«¡No sabía qué hacer!»: Diego Gomez se sincera sobre su emotiva reacción tras un espectacular disparo desde 51 metros contra el Crystal Palace
Un momento de pura osadía en el Amex
Gomez firmó una genialidad que quedará grabada durante décadas en la historia del derbi de la M23. En un arranque fulgurante en el Amex Stadium este domingo, el jugador de 23 años vio al portero del Crystal Palace, Walter Benitez, muy alejado de su portería y lanzó un disparo perfectamente medido desde unos metros más allá de la línea del centro del campo. El remate, desde exactamente 51 metros, desató la euforia de la afición local: el balón superó al guardameta argentino, que retrocedía hacia su portería, y acabó en la red para dar al equipo de Fabian Hurzeler una ventaja de dos goles en los primeros siete minutos de partido.
El internacional paraguayo, que llegó al club procedente del Inter Miami por 11 millones de libras a principios de 2025, explicó que la decisión de disparar fue casi instintiva al darse cuenta de la posición del portero. En declaraciones a Natalie Gedra para Sky Sports justo después de la victoria, admitió que la emoción del momento le pilló por sorpresa. «¡Cuando marqué no sabía hacia dónde correr, no sabía qué hacer!», dijo Gomez al recordar su celebración, alegre pero desconcertada. «Cuando recibí el balón, sabía que el portero estaba un poco adelantado. Estaba muy contento con el gol. Se trata de la unión y la intensidad. Seguimos haciendo esto en los entrenamientos y en los partidos».
- AFP
Disparo estadísticamente significativo de Gomez
El gol fue un espectáculo visual, pero las cifras sugieren que se trata de algo que solo ocurre una vez por década en el fútbol inglés. El disparo de Gomez desde 51 metros es el gol marcado desde mayor distancia en la Premier League desde 2017. Evoca de inmediato otros grandes goles lejanos, en particular el de Wayne Rooney desde 58 metros con el Everton ante el West Ham United en noviembre de aquel año.
Fue el primer gol de Gomez en liga esta temporada, aunque la afición del Brighton ya conocía su capacidad para golpear el balón con potencia desde lejos. En su primera temporada en Inglaterra, el centrocampista marcó cuatro goles en la victoria por 6-0 ante el Barnsley en la Carabao Cup, entre ellos uno con una potente semivolea desde 32 metros. Su llegada desde la MLS, donde jugó junto a Lionel Messi, aportó una gran calidad técnica a la costa sur.
La brillantez táctica y la presión del Brighton
La decisión de disparar desde tan lejos estuvo influida en parte por la posición de los compañeros de Gomez. Cuando recibió el balón y se giró, los demás atacantes del Brighton estaban muy juntos, lo que dificultaba un pase hacia delante. Al ver que no tenía opciones de pase inmediatas y detectar la posición vulnerable de Benitez, Gomez optó por la solución más atrevida. A diferencia de muchos jugadores, que en una situación así intentarían una vaselina suave, el paraguayo golpeó el balón con potencia y lo elevó lo suficiente para que Benitez no tuviera tiempo de detenerlo, pese a su desesperada carrera hacia atrás.
Benitez fue titular con el Crystal Palace debido a la lesión del portero habitual, Dean Henderson, que sigue de baja por un problema en el tobillo. El guardameta suplente se vio sorprendido por la rapidez del cambio de posesión, algo que se repitió en un partido en el que el Brighton fue muy eficaz en las transiciones.
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Se une a las leyendas del gol desde larga distancia
Gomez ya figura junto a nombres legendarios que han dominado el arte de marcar desde el centro del campo. David Beckham catapultó su carrera con un gol similar para el Manchester United ante el Wimbledon en la primera jornada de la temporada 1996-97. Mientras Beckham imprimió efecto al balón con el interior del pie, Gomez se apoyó en la pura potencia de su golpeo.
La victoria por 5-0 ante el Crystal Palace refuerza aún más la condición del Brighton como el equipo más peligroso de la competición desde larga distancia. El club ha intentado cinco disparos desde más de 50 metros solo esta temporada, mientras que el resto de clubes de la Premier League suman ocho entre todos.
Bajo la dirección de Fabian Hurzeler, el Brighton se ha vuelto cada vez más atrevido a la hora de elegir desde dónde disparar y ha marcado 23 goles en sus primeros siete partidos de liga. Con esta victoria, el Brighton ascendió a la tercera posición y mantiene la presión sobre el Manchester City, líder de la Premier League, y el Arsenal, segundo clasificado.
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