Bellingham marcó siete goles en ocho apariciones durante el torneo veraniego, estableciendo un nuevo récord goleador para un jugador de Inglaterra en un solo Mundial. El centrocampista firmó sendos dobletes ante México y Noruega, antes de volver a ver puerta en la victoria contra Francia en el partido por el tercer puesto.

Su cifra final le situó tercero empatado en la tabla de goleadores de la competición, solo por detrás de Kylian Mbappe y Lionel Messi. Sin embargo, el jugador del Real Madrid superó a Erling Haaland para hacerse en solitario con la Bota de Bronce, gracias a haber dado una asistencia durante el torneo frente a las cero del delantero noruego.



