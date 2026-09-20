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«¡No sabía lo que es un Clásico!»: Lamine Yamal revela el brutal baño de realidad de la estrella del Manchester United Marcus Rashford durante su cesión en el Barcelona
Una dura lección del Clásico
Rashford disfrutó de una etapa productiva en Cataluña la pasada temporada, con 14 goles en 49 partidos, mientras el Barcelona conquistaba el título de LaLiga y la Supercopa de España. Sin embargo, su introducción a la rivalidad más feroz del club no fue nada sencilla.
El internacional inglés participó en una derrota por 2-1 ante el Real Madrid en el Bernabéu al inicio de su cesión. Su primera actuación dejó mucho que desear, y sus compañeros advirtieron de inmediato su falta de familiaridad con las presiones únicas de este partido.
A pesar de ese difícil debut, el canterano del Manchester United se adaptó rápidamente. Cuando los dos gigantes españoles volvieron a verse las caras en el Camp Nou, el delantero firmó un espectacular lanzamiento de falta para ayudar al Barça a asegurar su segundo título consecutivo y mostró un cambio drástico en su despliegue general.
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La dura valoración de Yamal sobre Rashford
Yamal se ha sincerado ahora sobre las dificultades iniciales de su excompañero de equipo, subrayando la pronunciada curva de aprendizaje que se exige a quienes no están familiarizados con el clásico. El adolescente señaló que a los canteranos se les inculca una mentalidad totalmente distinta desde muy jóvenes.
«En el primer Clásico de Rashford, que perdimos 2-1 en el Bernabéu, le vi jugar y pensé: “todavía no sabe lo que es un Clásico”», contó Yamal a Movistar.
«Luego, en la vuelta, se dio cuenta de lo que significaba un Clásico, marcó de falta y jugó con una intensidad completamente diferente. Cuando vienes de La Masia, desde tu primer Clásico sabes de qué va todo esto y sabes que ese partido es una batalla».
Los cambios tácticos y el traspaso de Anthony Gordon
A pesar de la exitosa integración de Rashford y de su contribución al doblete, el Barcelona decidió no activar su opción de 30 millones de euros (26 millones de libras) para hacer permanente su traspaso. En su lugar, el director deportivo Deco supervisó una ambiciosa ofensiva de 70 millones de euros (59 millones de libras) por el extremo del Newcastle Anthony Gordon, ya que el gigante catalán priorizó al jugador de 25 años al buscar un perfil específico para potenciar el sistema de presión alta de Hansi Flick, al considerar que a la plantilla le había faltado energía siempre que Raphinha estuvo ausente.
«Estamos enormemente agradecidos a Rashford», dijo Deco. «Aportó mucho la temporada pasada, pero nuestra idea de juego está mucho más vinculada a Anthony. Su estilo encaja con lo que busca el entrenador. Necesitábamos más intensidad».
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Qué le espera a Rashford con Carrick
Tras su salida de España, Rashford vuelve a estar en Old Trafford a las órdenes de Michael Carrick. El delantero busca desesperadamente recuperar su mejor versión, después de no haber visto puerta en sus primeras cinco apariciones desde su regreso al club de su infancia.
El United atraviesa actualmente un inicio desastroso en su primera temporada completa con Carrick al mando. Con una sola victoria en la Premier League y una eliminación temprana de la Carabao Cup a manos del Brighton, Rashford tendrá que reencontrarse con su agresiva intensidad de Clásico para ayudar a salvar la temporada.
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