Rashford disfrutó de una etapa productiva en Cataluña la pasada temporada, con 14 goles en 49 partidos, mientras el Barcelona conquistaba el título de LaLiga y la Supercopa de España. Sin embargo, su introducción a la rivalidad más feroz del club no fue nada sencilla.

El internacional inglés participó en una derrota por 2-1 ante el Real Madrid en el Bernabéu al inicio de su cesión. Su primera actuación dejó mucho que desear, y sus compañeros advirtieron de inmediato su falta de familiaridad con las presiones únicas de este partido.

A pesar de ese difícil debut, el canterano del Manchester United se adaptó rápidamente. Cuando los dos gigantes españoles volvieron a verse las caras en el Camp Nou, el delantero firmó un espectacular lanzamiento de falta para ayudar al Barça a asegurar su segundo título consecutivo y mostró un cambio drástico en su despliegue general.



