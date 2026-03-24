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«¡No sabe cómo jugar como Lionel Messi!» - El seleccionador de EE. UU., Mauricio Pochettino, critica a Thierry Henry por sus comentarios «irrespetuosos» sobre su etapa en el PSG
Pochettino responde a Henry
El exentrenador del PSG ha roto su silencio sobre el escrutinio al que se vio sometido mientras dirigía al trío «MNM», formado por las estrellas Messi, Neymar y Kylian Mbappé. En declaraciones a L'Equipe, Pochettino expresó su profunda frustración por la forma en que los comentaristas de renombre interpretaron sus decisiones tácticas.
El centro de su queja es el icono del Arsenal, Henry, quien cuestionó con frecuencia la alineación de Pochettino durante su etapa como analista de la Ligue 1. El entrenador argentino sugirió que la narrativa en torno a su etapa se vio a menudo alimentada por información errónea, en lugar de por las realidades operativas de dirigir a talentos de talla mundial en la capital francesa.
- AFP
La verdad sobre el papel de Messi
Pochettino se refirió a las críticas concretas de que había obligado a Messi a jugar en una posición rígida en la banda derecha, y explicó que los movimientos de los jugadores solían ser fruto de la fluidez natural del juego y de la recuperación, más que de una instrucción estricta del entrenador.
«Thierry Henry, que estaba comentando para Prime, dijo que no entendía por qué Pochettino había colocado a Messi en la banda derecha cuando rendía mejor junto a Neymar», explicó. «A eso respondo: Pochettino y su cuerpo técnico no movieron deliberadamente a Messi a la banda derecha en la segunda parte. A veces los jugadores se encuentran en una posición defensiva para recuperarse, para recuperar energías, y ese fue el caso de Messi».
Además, criticó el impacto que este tipo de comentarios tienen en la reputación de un entrenador: «Así que, cuando un exjugador como Henry critica esta situación y me hace responsable, se arma un gran revuelo. Oímos cosas como: “Este entrenador no sabe cómo sacar partido a Messi. No sabe cómo utilizar a Mbappé”».
Cuestionar el discurso de los expertos
Según se informa, la tensión entre ambos desembocó en un enfrentamiento en privado. Pochettino reveló que, cuando le recriminó a Henry sus comentarios, la respuesta del francés careció de la responsabilidad que el entrenador esperaba de un compañero del sector.
«Recuerdo que se lo dije. De hecho, estuvo de acuerdo conmigo y respondió: “Bueno, ¿qué quieres que haga?”. ¡No! No es “¿qué quieres que haga?”. No mientas, eso es todo. A veces son cosas como esas las que más me duelen», añadió. «Cuando fichas por el PSG, es porque tienes un historial. No es para hacerme un favor. Nadie te hace favores en el fútbol. No me importa que la gente me diga que soy feo, gordo o lo que sea. Pero mentir... En aquel momento, se nos faltó mucho al respeto. Repito: teníamos la experiencia necesaria para crear una estructura sólida que diera a Messi, Neymar y Mbappé la oportunidad de rendir al máximo. Pero, bueno, se tomó la decisión de retirarnos».
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¿Y ahora qué?
Pochettino abandonó el París en el verano de 2022 tras hacerse con el título de la Ligue 1, pero su legado sigue siendo objeto de un intenso debate. Tras un paso por el Chelsea, fue nombrado seleccionador de Estados Unidos en 2024. Actualmente se están preparando para el Mundial de 2026, tras quedar encuadrados en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y el ganador de la repesca.