«¡No sabe cómo jugar como Lionel Messi!» - El seleccionador de EE. UU., Mauricio Pochettino, critica a Thierry Henry por sus comentarios «irrespetuosos» sobre su etapa en el PSG

Pochettino se refirió a las críticas concretas de que había obligado a Messi a jugar en una posición rígida en la banda derecha, y explicó que los movimientos de los jugadores solían ser fruto de la fluidez natural del juego y de la recuperación, más que de una instrucción estricta del entrenador.

«Thierry Henry, que estaba comentando para Prime, dijo que no entendía por qué Pochettino había colocado a Messi en la banda derecha cuando rendía mejor junto a Neymar», explicó. «A eso respondo: Pochettino y su cuerpo técnico no movieron deliberadamente a Messi a la banda derecha en la segunda parte. A veces los jugadores se encuentran en una posición defensiva para recuperarse, para recuperar energías, y ese fue el caso de Messi».

Además, criticó el impacto que este tipo de comentarios tienen en la reputación de un entrenador: «Así que, cuando un exjugador como Henry critica esta situación y me hace responsable, se arma un gran revuelo. Oímos cosas como: “Este entrenador no sabe cómo sacar partido a Messi. No sabe cómo utilizar a Mbappé”».