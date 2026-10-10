«¡No sabe a victoria!»: Dominic Solanke elogia la mentalidad del Tottenham tras remontar con 10 hombres ante el Manchester United

Solanke ha admitido que, aunque la dramática remontada final de su equipo en Old Trafford demostró un carácter inmenso, el empate 1-1 ante el Manchester United no deja del todo la satisfacción de una victoria completa. Al reflexionar sobre la montaña rusa emocional del partido, Solanke dijo a BBC MOTD: "No diría que se sienta como una victoria. En la primera parte jugamos muy bien. Dominamos la mayor parte y deberíamos haber estado un par de goles por delante".

Añadió: "En la segunda parte nos quedamos con uno menos y aun así conseguimos sacar algo del partido. Demuestra la mentalidad y el carácter del equipo. Hemos ido por detrás en el marcador y no hemos reaccionado de la manera correcta, queríamos corregir eso. Con un gol en contra y con uno menos, habría sido fácil para nosotros no ir a por la victoria".

El resultado fue especialmente significativo para un Tottenham que ha tenido problemas de regularidad durante las primeras fases de la temporada 2026-27. El equipo llegó al partido anclado en la zona de descenso y la presión recaía claramente sobre De Zerbi para provocar una reacción. Aunque sigue sin lograr una victoria en liga desde mayo, el espíritu de lucha mostrado en los minutos finales sugiere un posible punto de inflexión en su suerte.