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«¡No sabe a victoria!»: Dominic Solanke elogia la mentalidad del Tottenham tras remontar con 10 hombres ante el Manchester United
Resiliencia en Old Trafford
Solanke ha admitido que, aunque la dramática remontada final de su equipo en Old Trafford demostró un carácter inmenso, el empate 1-1 ante el Manchester United no deja del todo la satisfacción de una victoria completa. Al reflexionar sobre la montaña rusa emocional del partido, Solanke dijo a BBC MOTD: "No diría que se sienta como una victoria. En la primera parte jugamos muy bien. Dominamos la mayor parte y deberíamos haber estado un par de goles por delante".
Añadió: "En la segunda parte nos quedamos con uno menos y aun así conseguimos sacar algo del partido. Demuestra la mentalidad y el carácter del equipo. Hemos ido por detrás en el marcador y no hemos reaccionado de la manera correcta, queríamos corregir eso. Con un gol en contra y con uno menos, habría sido fácil para nosotros no ir a por la victoria".
El resultado fue especialmente significativo para un Tottenham que ha tenido problemas de regularidad durante las primeras fases de la temporada 2026-27. El equipo llegó al partido anclado en la zona de descenso y la presión recaía claramente sobre De Zerbi para provocar una reacción. Aunque sigue sin lograr una victoria en liga desde mayo, el espíritu de lucha mostrado en los minutos finales sugiere un posible punto de inflexión en su suerte.
- AFP
Solanke reflexiona sobre las oportunidades desaprovechadas
A pesar de su heroísmo final, Solanke hizo autocrítica sobre su actuación individual y reconoció que podría haber dejado el partido sentenciado mucho antes. El exdelantero del Bournemouth fue una amenaza constante para la zaga del United, pero no logró transformar varias ocasiones muy claras durante una primera parte en la que el Tottenham fue claramente superior.
«Probablemente debería haber marcado tres goles hoy», admitió el delantero tras el pitido final. «Quería asegurarme de seguir generando tantas como pudiera. Marqué una, así que estoy agradecido por ello».
Su persistencia acabó teniendo recompensa cuando peinó de cabeza el balón para superar a un inmóvil Senne Lammens y silenciar a la afición local.
La tarjeta roja de Bentancur y el espíritu de equipo
El rumbo del partido cambió de forma significativa en el minuto 78, cuando Rodrigo Bentancur fue expulsado por su papel en un acalorado enfrentamiento con Luke Shaw. Solanke señaló que la reacción de los jugadores sobre el terreno de juego reflejó a un equipo dispuesto a luchar los unos por los otros, independientemente de las circunstancias o del marcador.
Al comentar la expulsión y la posterior reacción del equipo, Solanke dijo: "Todo pasó muy rápido, así que todavía no lo he vuelto a ver. Demuestra el espíritu de lucha del equipo. Todo el mundo tiene muchas ganas de hacer lo correcto y mostrar la pasión adecuada". Este carácter era exactamente lo que De Zerbi estaba buscando, ya que el técnico italiano ha pedido repetidamente a sus jugadores que muestren más "personalidad" sobre el campo.
- AFP
Pensando ya en un cambio de rumbo
Aunque el punto fue suficiente para sacar al Tottenham del último puesto de la clasificación de la Premier League, el club sigue encontrándose en una posición delicada. La falta de una victoria en sus seis primeros partidos es un motivo de gran preocupación, aunque la convicción dentro del grupo se mantiene intacta. Solanke está convencido de que, si pueden unir esta resiliencia recién descubierta con el dominio ofensivo que mostraron en los primeros cuarenta y cinco minutos, los resultados inevitablemente mejorarán.
«Tenemos muchísimo por mejorar. La mentalidad y el carácter fueron excelentes. Vamos a arreglar las cosas tarde o temprano y vamos a despegar más pronto que tarde», concluyó Solanke. Según la clasificación en directo de la Premier League, el empate mantiene al Tottenham entre los tres últimos, pero la distancia con la salvación sigue siendo pequeña.
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