Las secuelas de la caótica final de la Copa Africana de Naciones del domingo se han centrado en gran medida en el momento que, posiblemente, le costó a Marruecos el título. En el minuto 24 del tiempo de descuento, tras un largo retraso causado por un walk-off de Senegal, Díaz se preparó para lanzar un penalti que probablemente habría terminado con la sequía de trofeos de medio siglo de los anfitriones. En cambio, intentó un delicado tiro al centro, que fue fácilmente atrapado por el portero Edouard Mendy.

Hablando en RMC Sport, el ex internacional francés Rothen no se contuvo en su evaluación del incidente. Aunque reconoció que fallar penales es parte del juego, Rothen argumentó que la manera del intento de Díaz era imperdonable dado el contexto del partido y la desesperación de la afición local.

"Puede llorar todo lo que quiera," declaró Rothen. "Cuando decides lanzar un penalti de esa manera, en ese minuto, con toda la presión, todo lo que representa... Tenías 70,000 marroquíes en el estadio y ni siquiera hablo de los millones que estaban viendo el partido. Han estado esperando esto durante 50 años. Sabías que si convertías este penalti, se acababa. Puedes fallar un penalti, le ha pasado a jugadores muy grandes, pero de esta manera, es escandaloso."