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SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

¿No renovará Spinazzola en el Nápoles? La Juventus lo intenta: los contactos, el contrato y los costes de la operación

Juventus
Fichajes
SSC Nápoles
L. Spinazzola

¿Qué se sabe sobre el posible fichaje a coste cero de los bianconeri de cara a la próxima temporada?

El objetivo de la Juventus para este final de temporada es uno y solo uno: alcanzar el cuarto puesto y clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA, garantizando así, al mismo tiempo, la continuidad en la máxima competición europea y unos ingresos garantizados importantes que permitan a la directiva de la «Vecchia Signora» disponer de un mayor margen de maniobra en el mercado de fichajes de verano.

Pero entre posibles grandes operaciones, en la Juventus no se olvidan ni pasan desapercibidos todos aquellos perfiles que, al término de la presente temporada, verán expirar sus contratos con sus respectivos clubes: entre ellos, los bianconeri siguen con gran atención a uno de sus exjugadores, Leonardo Spinazzola, que ahora milita en el Nápoles.

  • LA JUVENTUD APUESTA POR SPINAZZOLA

    No es ningún secreto que el equipo dirigido por Luciano Spalletti necesita refuerzos específicos de cara a la próxima temporada, tanto si se trata de la Champions como si se clasifica para otras competiciones europeas. Refuerzos específicos, como decíamos, para algunas líneas, refuerzos con experiencia y que puedan garantizar cierta fiabilidad bajo las sabias órdenes del técnico oriundo de Certaldo.

    Todas estas razones, las mencionadas anteriormente, llevan a la Juventus a observar con interés y a seguir de cerca la situación de Spinazzola en el Nápoles: tal y como informan también nuestros colegas de Sky Sport, el director general Damien Comolli y su equipo están siguiendo de cerca los acontecimientos sobre el futuro del lateral, ahora a las órdenes de Antonio Conte. La directiva bianconera, ante la próxima expiración del contrato del jugador, ya ha iniciado las conversaciones para su posible regreso al Torino bianconero como agente libre.

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  • UN REGRESO

    Recordemos que se trataría de un regreso para Spinazzola: el lateral, nacido en 1993, ya vistió la camiseta bianconera entre 2010 y 2012 en el equipo Primavera (ganando además el Torneo de Viareggio), además de en la temporada 2018/2019 en el primer equipo, donde disputó 12 partidos y ganó el Scudetto y la Supercopa de Italia.

  • ¿EL NÁPOLES NO LE RENUEVA EL CONTRATO?

    A falta de pruebas en contrario, dado que su contrato expira el 30 de junio de 2026, Spinazzola ya es libre de fichar por cualquier otro club de cara a la próxima temporada, incluida la Juventus.

    La directiva bianconera, como se ha dicho, ya se ha puesto en contacto con el jugador, pero primero será necesaria su decisión sobre una posible renovación con el Nápoles: hasta el momento, según informa Sky Sport, el club presidido por Aurelio De Laurentiis ha propuesto una prórroga o ampliación del acuerdo al entorno del jugador, ofreciendo una renovación por un solo año con opción a otro más.

    La Juventus, por su parte, estaría dispuesta a satisfacer las peticiones del jugador, ofreciéndole un contrato de dos años. En cualquier caso, Spinazzola quiere dar prioridad al club azzurro, que deberá valorar si cambiar su oferta o dejar marchar al lateral como agente libre, permitiendo así la entrada de los bianconeri.

  • LOS COSTES

    Pero, ¿cuáles serían los costes de una posible operación para la Juventus?

    Evidentemente, al tratarse de una negociación sin coste de traspaso, no hay que valorar el coste del fichaje y no habría que llegar a un acuerdo con el Nápoles. En cambio, habría que tener en cuenta los costes relacionados con las comisiones y el salario de Spinazzola, que actualmente cobra 1,8 millones de euros al año (unos 3,3 millones brutos).

    Una operación, por tanto, perfectamente viable para la Vecchia Signora, que completaría su plantilla de laterales con un jugador experimentado y de nivel, además de traer de vuelta a Turín a un chico que se formó en su cantera durante esos dos años tras llegar procedente de la cantera del Siena.

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