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«No recibe el reconocimiento que merece»: Myles Lewis-Skelly nombra a la estrella «más infravalorada» del Arsenal en la que confía Mikel Arteta
Merino recibe grandes elogios de la cantera del Arsenal
Lewis-Skelly ha señalado a Mikel Merino como el talento más infravalorado del vestuario del Arsenal. El centrocampista español se ha consolidado discretamente como una figura importante en el norte de Londres, pero sus aportaciones en conjunto suelen pasar desapercibidas para el gran público.
El canterano del Arsenal cree que su compañero del primer equipo ofrece un valor inmenso sobre el terreno de juego. Más allá de su aportación directa, Merino también está ejerciendo como mentor activo de los jugadores más jóvenes que intentan afianzarse en la plantilla de Arteta.
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Aprendiendo de un profesional con experiencia
El centrocampista adolescente dejó muy clara su admiración por el jugador de 30 años. Al hablar de la influencia de Merino entre bastidores, Lewis-Skelly destacó la inteligencia del veterano y su facilidad para ver puerta.
«¿El más infravalorado? Mikel, Mikel Merino. Al cien por cien, tío», explicó Lewis-Skelly en una entrevista con Premier League. «Siento que ese tipo no recibe el reconocimiento que merece. Incluso hoy estaba hablando con él sobre cómo marca tantos goles, porque quiero aprender y añadir eso a mi juego».
Añadió: «Su manera de entender el fútbol es muy buena para aprender de ella. Debería recibir el reconocimiento que merece».
Frustraciones y heroicidades de la selección nacional
Merino demostró recientemente su calidad decisiva en el escenario internacional, al salir desde el banquillo en el descanso para marcar un doblete dramático en los últimos minutos en la victoria de España por 2-1 sobre Croacia en Split.
A pesar de su heroica actuación para dar el triunfo y de su notable racha como revulsivo, el jugador del Arsenal admitió que está luchando contra la «frustración» por su escaso número de titularidades.
«Estoy muy feliz de poder ayudar al equipo, otro partido en el que me tocó marcar saliendo desde el banquillo», dijo Merino después del partido. «Saldré ahí fuera con la mejor actitud posible incluso estando frustrado por no poder jugar más… pero este equipo es una familia y eso siempre se nota».
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Buscando minutos con regularidad con su club y su selección
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, se mostró en la misma línea que Lewis-Skelly al sugerir que el centrocampista está muy infravalorado en su país. Después de ver cómo su revulsivo de lujo aseguraba la victoria ante una resistente Croacia, De la Fuente aseguró que era un «honor» dirigirle y añadió que lo habría «llevado en brazos» al Mundial.
Merino debe ahora tratar de trasladar su impulso internacional a su rendimiento con el club. De cara al futuro, el centrocampista afronta el reto inmediato de convertir su impacto constante y decisivo desde el banquillo en un puesto de titular habitual tanto en el Arsenal como en España.
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