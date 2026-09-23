Aunque Reijnders citó inicialmente en agosto la «ambición» de Al-Qadsiah de convertirse en «el más grande de Asia», ahora ha ofrecido una valoración mucho más directa de sus motivaciones. El centrocampista, que según se informa cobrará 86 millones de libras a lo largo de su contrato de varios años, admitió que fue la pura seguridad financiera lo que impulsó su decisión.

«¿Que soy un pesetero? No puedo negarlo», dijo Reijnders a NOS. «Cuando termine mi carrera como jugador, no quiero tener que volver a trabajar. Por supuesto, probablemente tampoco habría necesitado volver a trabajar después de mi contrato en el Manchester City, pero este movimiento me permite asegurar el futuro de las próximas generaciones de mi familia».

Añadió: «No voy a mentir sobre eso. Al firmar este contrato, puedo asegurarme de que incluso mis nietos tengan seguridad financiera, así que ¿por qué no iba a hacerlo? Siempre puedes ir de cruzado moral, pero creo que todo el mundo diría que sí a eso».



