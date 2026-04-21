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«No quiero seguir enfadado con él»: Endrick habla de su relación con Paulo Fonseca tras las críticas del técnico del Lyon
Endrick brilla en el Parque de los Príncipes
Endrick recordó su talento el domingo: lideró la victoria 2-1 del Lyon sobre el París Saint-Germain. El joven de 19 años, cedido por el Real Madrid, necesitó seis minutos para silenciar el Parc des Princes con un remate de primera que encaminó un triunfo clave en la lucha por la Liga de Campeones.
Fue su cuarto tanto en la Ligue 1, una respuesta oportuna a las críticas por su bajo rendimiento. Tras el partido, el foco se puso en su relación con el técnico Fonseca, quien lleva semanas pidiéndole más.
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El delantero desmiente los rumores sobre una ruptura
Tras el partido, Endrick habló con Ligue 1+ y, con una madurez que supera su edad, descartó cualquier problema con su entrenador. «No hay ningún problema. Él toma decisiones y yo no puedo enfadarme. Ya hablamos. Ahora debo responder en el campo», afirmó.
Fonseca explica su enfoque de «mano dura»
Las tensiones empezaron cuando Fonseca cuestionó en público el esfuerzo del joven tras un frustrante empate sin goles contra el Angers. Entonces el técnico portugués afirmó que Endrick debía «dar más de sí», lo que desató un debate sobre su regularidad y actitud en una racha de partidos difíciles.
Desde entonces, el técnico ha defendido sus métodos, asegurando que las críticas públicas buscaban motivar al jugador. «Como entrenador, debemos encontrar estrategias para obtener reacciones de los jugadores y eso es lo que hice», explicó recientemente.
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El Lyon vuelve al podio
La victoria ante el líder de la Ligue 1 devuelve al Lyon a los tres primeros puestos, un giro notable tras caer a la sexta posición en febrero. Con cuatro partidos por jugarse, el equipo francés lucha por un lugar en la próxima Liga de Campeones.
Le esperan cuatro jornadas complicadas, con duelos clave ante rivales del top 5 como Rennes y el aspirante al título, Lens. Si Endrick mantiene este nivel, la presión alta impuesta por Fonseca podría ser el catalizador que revivió la confianza de su delantero estrella.