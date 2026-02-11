«No quiero que esto se centre en mí»: The United Strand reacciona tras el empate del Manchester United con el West Ham, que acaba con las esperanzas de recortar distancias.

Carrick también habló tras el partido y admitió que estaba encantado con el empate en los últimos minutos, pero decepcionado por no haber conseguido los tres puntos. Declaró a los periodistas: «Son sentimientos encontrados. Sabemos que no hemos jugado nuestro mejor partido y hay que reconocer el mérito del West Ham. Podemos mejorar, los chicos están frustrados y decepcionados por ello, lo cual es bueno. Marcamos un gol en los últimos minutos, es un gran momento y otro aspecto positivo. No queremos tener que recurrir a ello y utilizarlo con demasiada frecuencia, pero en el gran esquema de las cosas, un punto es algo que podemos aceptar. Cuando se evalúan los partidos de un periodo de cinco encuentros, tener solo un empate es muy positivo, pero son sentimientos encontrados.

Sabemos lo difícil que es encadenar una racha en esta liga, no es fácil. A veces eres peligroso, tienes chispa, y otras veces eres pesado. Tienes que encontrar la respuesta, tienes que encontrar la manera. El gol que encajamos fue frustrante, dado el desarrollo del partido. Pero el fútbol da muchas vueltas. En el gran esquema de las cosas, conseguimos sacar algo del partido y seguimos adelante.

Si somos sinceros, no conseguimos el equilibrio adecuado en la primera parte del partido, pero eso pasa, ¡los equipos pueden impedir que marques! Seguimos adelante, cambiamos las cosas y, gracias a nuestra flexibilidad, conseguimos encontrar una solución».