«No quiero presionar al chico»: Jürgen Klopp espera que un jugador de la selección alemana tenga un «Mundial fantástico»

«No quiero presionar al chico; creo que ya ha mostrado su talento en una temporada difícil», afirmó Klopp. El Liverpool, vigente campeón de Inglaterra bajo la dirección de Arne Slot, es cuarto en la Premier. A cuatro jornadas del final, la diferencia de 15 puntos con el líder, el Arsenal, le impide retener el título.

En la Liga de Campeones cayeron en cuartos de final tras dos derrotas por 0-2 ante el vigente campeón, el París Saint-Germain.