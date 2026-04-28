«Espero que Flo Wirtz haga un Mundial fantástico. Tiene todo para ser excepcional», dijo Klopp a la BBC. El técnico alemán dejó el Liverpool en 2024; un año después, los Reds pagaron 125 millones de euros al Leverkusen por Wirtz. En su primera temporada en Anfield, el jugador aún no ha cumplido las expectativas generadas por su fichaje millonario.
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«No quiero presionar al chico»: Jürgen Klopp espera que un jugador de la selección alemana tenga un «Mundial fantástico»
«No quiero presionar al chico; creo que ya ha mostrado su talento en una temporada difícil», afirmó Klopp. El Liverpool, vigente campeón de Inglaterra bajo la dirección de Arne Slot, es cuarto en la Premier. A cuatro jornadas del final, la diferencia de 15 puntos con el líder, el Arsenal, le impide retener el título.
En la Liga de Campeones cayeron en cuartos de final tras dos derrotas por 0-2 ante el vigente campeón, el París Saint-Germain.
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Florian Wirtz brilló recientemente en el amistoso en Suiza.
«Espero que todos mis exjugadores hagan un gran Mundial», declaró Klopp, quien seguirá el torneo como comentarista.
Wirtz debutó en septiembre de 2021 con Alemania y, hasta ahora, ha jugado 39 partidos y marcado diez goles. En marzo brilló con dos goles y dos asistencias en la victoria amistosa 4-3 sobre Suiza. El jugador de 22 años tiene asegurada su plaza en la convocatoria de 26 jugadores que Julian Nagelsmann anunciará en mayo.
Los partidos de Alemania en la fase de grupos del Mundial:
14 de junio, 19:00 h Alemania - Curaçao 20 de junio, 22:00 h Alemania - Costa de Marfil 25 de junio, 22:00 h Ecuador - Alemania