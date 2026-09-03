El entrenador del Bayern, Kompany, ha ofrecido una actualización positiva sobre el estado físico de Musiala. Hablando el miércoles, el técnico belga confirmó que el internacional alemán podría estar disponible para jugar pronto. Musiala ha estado completamente ausente de la dinámica del primer equipo después de sufrir un problema neurológico durante el verano.

En consecuencia, no participó en el reciente partido de la DFB-Pokal del Bayern y siguió desde la banda cómo sus compañeros aseguraban una victoria por 4-1 sobre el Osnabruck, equipo de segunda división. A pesar de su reciente ausencia, Kompany sigue siendo optimista sobre el futuro inmediato del centrocampista ofensivo. El entrenador sugirió que su regreso a la competición está por fin cada vez más cerca.