«¡No quiero ir a la cárcel!» - El delantero de la selección española le dará la mano a regañadientes al presidente de EE. UU., Donald Trump, tras la final del Mundial

España se prepara para la final del Mundial 2026 contra Argentina en el MetLife Stadium. El objetivo de la selección de Luis de la Fuente es ganar su segundo título. Pero la pompa del evento ha creado un desafío fuera del campo que La Roja debe gestionar.

Como Estados Unidos es uno de los anfitriones, se espera que el presidente Trump entregue las medallas y el trofeo tras el partido en Nueva Jersey. En un plantel con jugadores de firmes convicciones sociales, el protocolo obligatorio ha generado comentarios en los días previos, y una de sus voces progresistas más destacadas ya respondió con su habitual ironía.



