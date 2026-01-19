Getty Images Sport
"No quiero estar en otro lugar" - La respuesta de Jürgen Klopp a los rumores que lo colocan en el Real Madrid
Klopp desmiente especulaciones ante vacante en el Bernabéu
Jürgen Klopp se ha descartado de forma categórica de la carrera por el banquillo del Real Madrid, dejando claro que su etapa como entrenador pertenece al pasado. El técnico alemán, de 58 años, había sido señalado como uno de los candidatos ideales para sustituir a Xabi Alonso tras su salida del club blanco, pero el propio Klopp se encargó de enfriar cualquier especulación.
Ahora, a punto de cumplir un año como Jefe Global de Fútbol de Red Bull, el exentrenador del Liverpool aseguró que la marcha de Alonso “no tuvo nada que ver conmigo y no despertó nada en mí”.
Desde la sede del RB Leipzig, Klopp habló con la franqueza que lo caracteriza y explicó que no contempla regresar al banquillo en el corto plazo.
“Sé que puedo entrenar a un equipo de fútbol, pero eso no significa que deba hacerlo hasta el último día de mi vida”.
El alemán admitió que buscaba un nuevo desafío lejos de la línea de banda y que lo ha encontrado dentro del proyecto Red Bull.
“Quería hacer algo diferente. Red Bull me dio la oportunidad de construir un rol nuevo, que hemos ido definiendo juntos paso a paso. Hoy estoy en un lugar, como persona, donde estoy completamente en paz. No quiero estar en ningún otro sitio”.
Así, Klopp cierra la puerta a un posible regreso inmediato a los banquillos y, por ahora, al Real Madrid.
El rol de Klopp en Red Bull, un asesor con poder
Desde su llegada a Red Bull a principios de 2025, siete meses después de su emotiva despedida de Anfield, ha existido una gran confusión en torno al verdadero alcance del rol de Jürgen Klopp. Su trabajo abarca una amplia red de clubes —RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino y RB Omiya Ardija—, y aunque sus responsabilidades son extensas, el propio alemán asegura que están perfectamente delimitadas.
“Ese es el último título que quiero tener”, explicó Klopp. “Es un rol de asesoría, pero con poder. No soy alguien que trabaje desde lejos: escucho mucho a la gente de los clubes, confío en ellos, calmo situaciones cuando es necesario y tomo decisiones cuando toca”.
Su influencia ya se hace notar, especialmente en el área de reclutamiento, donde su figura y liderazgo siguen marcando diferencia. Marcel Schäfer, director deportivo de Leipzig, lo definió como alguien con un “talento casi divino para conectar con las personas en cuestión de minutos”.
Ese impacto se reflejó en el fichaje del extremo Johan Bakayoko, del PSV. Más que una negociación agresiva, fue una conversación personal con Klopp —sobre filosofía futbolística y crecimiento profesional— la que convenció al jugador de unirse al proyecto Red Bull.
Mentoría para la próxima generación de tácticos
Una parte importante del nuevo mandato de Jürgen Klopp está dedicada a los entrenadores que trabajan dentro de la estructura de Red Bull. Tras décadas viviendo el aislamiento del banquillo en clubes como Mainz, Borussia Dortmund y Liverpool, el alemán tiene claro que quiere convertirse en el apoyo que él mismo nunca tuvo durante su carrera. Para Klopp, su función ahora es ser un punto de referencia para técnicos que muchas veces sienten que deben tener todas las respuestas.
“Mi idea con nuestros entrenadores es ser el tipo que yo nunca tuve”, confesó. “Como entrenador, muchas veces estaba en mi oficina y me sentía muy solo… tomar decisiones siempre implica estar solo. Por eso ahora, cuando los entrenadores se sientan así, quiero estar ahí para ellos. Que me lo cuenten. No voy a juzgar”.
Este trabajo de mentoría también se traduce en la detección de nuevos talentos, tanto en el banquillo como en el terreno de juego. Klopp subrayó la naturaleza dinámica del modelo Red Bull: si un entrenador destaca, lo más probable es que sea fichado por un club más grande. Por ello, la organización ha comenzado a “reclutar entrenadores de todo el mundo”, del mismo modo en que busca jugadores.
“El mejor director deportivo de 2035 ya está en alguna parte”, señaló Klopp. “Y los próximos grandes entrenadores también”.
Cambios tácticos y fortalecimiento del camino de la academia
Las huellas de Klopp también empiezan a notarse dentro del terreno de juego. Históricamente, los equipos de Red Bull se habían caracterizado por utilizar un rígido sistema 4-2-2-2, pero bajo su supervisión se ha producido una transición clara hacia el 4-3-3, el esquema que le dio tantos éxitos en el Liverpool. Este cambio ha potenciado a extremos dinámicos como Antonio Nusa y Yan Diomande, y acerca el estilo de la red al “fútbol de heavy metal” que siempre ha definido al técnico alemán.
Además, Klopp ha sido clave en la reorganización interna del grupo. Su viejo amigo y excolaborador David Wagner fue nombrado jefe de la academia en junio, sustituyendo a Manuel Baum. Esta decisión refleja un intento directo de corregir una de las grandes debilidades históricas del RB Leipzig: la falta de talento formado en casa que logre consolidarse en el primer equipo.
Al fortalecer el vínculo entre la academia y la estructura principal del club, Klopp busca que la próxima generación de futbolistas de la red se desarrolle internamente, garantizando el futuro deportivo de Red Bull, mientras él se mantiene plenamente satisfecho en su rol estratégico, lejos de los banquillos.
