«No quiero cometer el mismo error otra vez»: Xabi Alonso admite su error con la elección de Moises Caicedo tras la derrota del Chelsea ante el Arsenal

El entrenador del Chelsea, Alonso, ha admitido haber cometido un error crucial con Caicedo tras laderrota por 2-1 en la Premier League ante el Arsenal de su equipo. Los Blues no pudieron contar con su influyente centrocampista para el destacado duelo londinense del domingo. Caicedo ya se había perdido el estreno liguero del club ante el Fulham y una victoria en la Copa de la Liga sobre el Luton Town.

Por fin hizo su primera aparición de la temporada en una emocionante victoria contra el Brighton, pero el regreso no salió según lo previsto. Entró en el minuto 68 por Pedro Neto, pero Caicedo solo aguantó 14 minutos antes de abandonar el campo renqueante. Posteriormente fue sustituido por el fichaje veraniego Valentin Barco, un contratiempo que lo descartó por completo para el partido ante el Arsenal.