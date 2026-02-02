"¡No quieren que ganemos!" -Rodri carga contra la polémica falta antes del gol del Tottenham y se une a la queja de Pep Guardiola

Un partido entretenido terminó en empate, dejando al Manchester City a seis puntos del líder de la Premier League, el Arsenal. El club siente que sus esfuerzos por alcanzar el título están siendo socavados por una serie de decisiones controvertidas.

Decisiones clave del VAR han ido en contra del City en los últimos encuentros frente a Newcastle, Manchester United y Wolves. En el partido contra el Tottenham, consideran que Dominic Solanke golpeó a su compañero de selección inglesa, Marc Guehi, arrastrando a los Spurs de nuevo a un juego que parecía decidido.

Rodri habló abiertamente sobre el sentimiento dentro del equipo tras el partido. En declaraciones a Stan Sport, comentó: “Sabemos que ganamos mucho y parece que a veces no quieren que ganemos, pero el árbitro debe ser neutral. Honestamente, para mí, no fue justo. No es justo porque trabajamos muy duro en estas situaciones y al final estas decisiones nos frustran.”

“Por supuesto, necesitas seguir adelante, pero cuando todo termina, estamos frustrados porque es evidente que hubo falta. Le golpeó la pierna y, con el impulso de la acción sobre el balón, la pelota terminó entrando.”

“Debemos prestar atención a estos pequeños detalles, porque de lo contrario será difícil para todos. Esta liga se decide por los pequeños detalles y hoy fue un día muy difícil para nosotros en ese sentido.”