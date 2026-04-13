«No queda mucho tiempo»: Micky van de Ven admite su preocupación por Roberto De Zerbi mientras el Tottenham se acerca cada vez más a la zona de descenso

El defensa holandés admitió que, pese a que el nuevo entrenador busca imponer un estilo valiente con salida de balón desde atrás, la delicada situación apenas permite errores. Van de Ven considera que la racha sin victorias pesa anímicamente y que el equipo debe recuperar la confianza cuanto antes.

En declaraciones a Sky Sports sobre la dificultad de adaptarse a las exigencias específicas de De Zerbi bajo una presión intensa, Van de Ven explicó: «Cada entrenador tiene su propia visión del juego y Roberto quiere que salgamos más desde atrás. Eso es lo que nos ha pedido. Quiere que juguemos con confianza y eso es lo que tenemos que construir, pero no nos queda mucho tiempo. Tenemos que hacerlo ahora. No importa lo que hagan los demás: debemos ganar. Quedan seis partidos y necesitamos sumar todo lo posible. Estamos en zona de descenso, hay presión, pero saldremos de ella».