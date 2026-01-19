«¡No puedo terminar mi carrera así!» - Cristiano Ronaldo, movido por los celos, no parará hasta ganar el Mundial, ya que se espera que la superestrella del Al-Nassr siga jugando hasta los CINCUENTA años

Al preguntarle sobre la posible desesperación de Ronaldo por ganar un Mundial, Kleberson, campeón en 2002 y en colaboración con BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Seguro que piensa: “Dios mío, debo ganar el Mundial, no puedo retirarme así”».

Tiene que trabajar duro. No es solo él: Neymar quizá piense “Messi tiene un Mundial, yo no”, y Haaland podría no llegar a jugarlo. Es algo que llevan dentro los grandes jugadores.

Piensa en Adriano: un grande en Brasil e Italia, pero sin Mundial. A veces el torneo es justo, a veces no. Esos chicos tal vez piensan: “No puedo creer que Kleberson tenga un Mundial y yo no”. No tengo cinco Balones de Oro, ¡pero gané el Mundial!»

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