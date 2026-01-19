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«¡No puedo terminar mi carrera así!» - Cristiano Ronaldo, movido por los celos, no parará hasta ganar el Mundial, ya que se espera que la superestrella del Al-Nassr siga jugando hasta los CINCUENTA años
El eterno Ronaldo en busca de nuevos títulos importantes
Ronaldo, que acaba de cumplir 40 años, ha ampliado su contrato con el Al-Nassr saudí hasta 2027 y no muestra signos de bajar el ritmo. Se espera que dispute otro gran torneo este verano.
El cinco veces Balón de Oro sigue como capitán de Portugal, acumula 143 goles y ansía más triunfos. Tras ver a Messi ganar con Argentina en 2022, está decidido a retirarse con un éxito similar.
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¿Conseguirá Ronaldo igualar a Messi al ganar el Mundial?
Al preguntarle sobre la posible desesperación de Ronaldo por ganar un Mundial, Kleberson, campeón en 2002 y en colaboración con BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Seguro que piensa: “Dios mío, debo ganar el Mundial, no puedo retirarme así”».
Tiene que trabajar duro. No es solo él: Neymar quizá piense “Messi tiene un Mundial, yo no”, y Haaland podría no llegar a jugarlo. Es algo que llevan dentro los grandes jugadores.
Piensa en Adriano: un grande en Brasil e Italia, pero sin Mundial. A veces el torneo es justo, a veces no. Esos chicos tal vez piensan: “No puedo creer que Kleberson tenga un Mundial y yo no”. No tengo cinco Balones de Oro, ¡pero gané el Mundial!»
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El camino hacia la fama: su talento se notó desde el primer día en el Manchester United.
Kleberson presenció de cerca el ascenso inicial de Ronaldo hacia el estrellato cuando fichó por el Manchester United en el verano de 2003. Al preguntarle si ya entonces estaba claro en qué se convertiría CR7, el exinternacional brasileño respondió: «Todo dependía de él. Sabíamos que era un gran jugador: excelente con el balón y con mucha personalidad.
Pero verlo y pensar: “cinco Balones de Oro, jugar finales, ganar todo”… se ha demostrado a sí mismo a lo largo de mucho tiempo. No se trata de una o dos temporadas. En mi caso, mis mejores momentos fueron entre 2000 y 2003; luego sufrí una lesión en el Manchester United. Tuve buenos momentos con grandes jugadores, pero las lesiones me impidieron recuperar ese nivel hasta 2008-2010, y después volvió a bajar.
Cristiano sigue igual: gana títulos y trofeos. Me alegra haber trabajado con él al principio; he visto cómo maduraba, cuidaba a su madre y a su hermana. Tiene una gran trayectoria en el fútbol».
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Aún en plena forma a los 50: ¿hasta cuándo seguirá jugando Ronaldo?
El cuento de hadas de Ronaldo podría tener aún varios capítulos por escribir, pues no muestra intención de retirarse. Algunos apuestan a que jugará hasta la Eurocopa de 2028 o más.
Al preguntarle si Ronaldo podría jugar hasta los 50, Kleberson respondió: «Con él no descarto nada. Lo conocí en 2003, cuando tenía 17 o 18 años; hablábamos en portugués y ya se veía su determinación.
«Si hay algo que tiene Cristiano Ronaldo es fuerza mental. Su mentalidad es muy poderosa. Además, se cuida mucho: su cuerpo, su forma de jugar.
«Ya no es el mismo de antes, pero sigue marcando la diferencia. Quizá la liga saudí no sea de primer nivel, pero él mantiene un gran nivel. Podría fichar por la MLS más adelante. Si quiere jugar hasta los 50, ¡puede hacerlo! Está en plena forma».
Nuevos retos: cómo Ronaldo mantiene viva su pasión por la competición
Ronaldo está a punto de llegar a los 1.000 goles en su carrera. Además, quiere jugar algún día con su hijo, Cristiano Jr., pues necesita nuevos objetivos que mantengan viva su pasión tras todo lo conseguido.