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«No puedo mentir»: Antoine Semenyo celebra su magnífico gol en la final de la FA Cup y afirma que Pep Guardiola le da libertad para «crear el caos»
Semenyo hace magia en Wembley
Semenyo, nueva estrella del City, admitió que tuvo que «improvisar» para marcar de tacón el gol que dio la victoria al equipo en la FA Cup ante el Chelsea el sábado. El delantero, fichado en enero del Bournemouth por 62,5 millones de libras, resolvió un igualado partido con un gesto de puro instinto en la segunda parte.
En declaraciones a BBC One tras el partido, el jugador reconoció: «Todo pasó muy rápido. El balón llegó directo y tuve que improvisar. Ya me había pasado en los entrenamientos y hoy salió perfecto», explicó el jugador de 26 años. «Es un buen remate, no lo niego. De niño soñaba con jugar en un grande y, aunque costó, estoy agradecido por estar aquí».
- AFP
La licencia de Pep para sembrar el caos
Aunque Guardiola es famoso por sus rígidas estructuras tácticas y su insistencia en controlar la posesión, Semenyo reveló que el técnico catalán le pidió ser el comodín del equipo. Según el internacional ghanés, las instrucciones desde la banda se centran en mantener su instinto ofensivo natural, sin complicar su papel sobre el terreno de juego.
«Lo primero que me dijo [Pep Guardiola] cuando llegué fue: “No cambies tu juego”. Sabe que controlamos mucho el partido, pero sigue queriendo que sea yo mismo, que siga creando un poco de caos», afirmó Semenyo. Ese caos resultó vital en Wembley, donde su gol evitó una tercera derrota consecutiva en la final de la FA Cup tras las anteriores decepciones ante el Manchester United y el Crystal Palace.
Viviendo un sueño en el Etihad
Para Semenyo, pasar de la costa sur a un City que busca el triplete ha sido vertiginoso. El delantero se adaptó rápido a la filosofía de Guardiola y ya suma nueve goles que acercan al club a la Premier, tras ganar la Carabao Cup y la FA Cup.
«Nunca había competido por trofeos así, todo es nuevo para mí. Esperamos rematar la faena», declaró el delantero sobre su llegada a la cima del fútbol inglés. Después de anotar nueve goles con los Blues antes de la final, su décimo con el City podría ser el más importante de su carrera y justifica la inversión del mercado de invierno.
- AFP
No hay tiempo para celebraciones
A pesar de la euforia por la victoria en Wembley, la plantilla del City ya se centra en sus próximos objetivos. Con la lucha por el título de la Premier League contra el Arsenal en su punto álgido, Semenyo insistió en que las celebraciones serán mínimas para prepararse para los retos del calendario.
«No creo que haya muchas celebraciones esta noche, hay que prepararse para el martes», declaró el autor del gol de la victoria antes de enfrentarse a su exequipo, el Bournemouth.
El City encara la última semana de Liga: necesita ganar los dos partidos que quedan y que el Arsenal pierda puntos en alguno de los suyos para superarlo en la cima.