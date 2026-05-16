«No puedo mentir»: Antoine Semenyo celebra su magnífico gol en la final de la FA Cup y afirma que Pep Guardiola le da libertad para «crear el caos»

Semenyo, nueva estrella del City, admitió que tuvo que «improvisar» para marcar de tacón el gol que dio la victoria al equipo en la FA Cup ante el Chelsea el sábado. El delantero, fichado en enero del Bournemouth por 62,5 millones de libras, resolvió un igualado partido con un gesto de puro instinto en la segunda parte.

En declaraciones a BBC One tras el partido, el jugador reconoció: «Todo pasó muy rápido. El balón llegó directo y tuve que improvisar. Ya me había pasado en los entrenamientos y hoy salió perfecto», explicó el jugador de 26 años. «Es un buen remate, no lo niego. De niño soñaba con jugar en un grande y, aunque costó, estoy agradecido por estar aquí».