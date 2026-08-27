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«No puedo garantizar nada»: Iraola deja caer una pista sobre la salida de Gakpo mientras el Liverpool se acerca a Barcola
La incertidumbre rodea el futuro de Gakpo
El internacional neerlandés, que se incorporó al Liverpool en enero de 2023 y ha marcado 51 goles en 181 partidos en todas las competiciones con el Liverpool, ha sido objeto de un importante interés por parte del Tottenham Hotspur durante todo el mercado de verano, mientras que también se cree que el Manchester City sigue de cerca al delantero de 27 años. Mientras el Liverpool presiona para cerrar un fichaje récord en la historia del club por la sensación del Paris Saint-Germain Bradley Barcola, la posibilidad de que Gakpo se marche se ha convertido en una realidad tangible.
Al abordar la especulación en una rueda de prensa previa al choque de la Premier League del sábado contra el Nottingham Forest en Anfield, el técnico español declaró: "Cuando el mercado está abierto, no puedes garantizar nada con nadie. No sabemos quién llegará. Cody está jugando muy bien para nosotros. Ha estado muy bien desde que llegó del Mundial. Me gustaría saber cómo termina el mercado, pero en este momento no sé qué va a pasar. Puedo intuir a quién vamos a fichar y en qué posiciones, pero la experiencia te demuestra que si surge una oportunidad el último día, piensas: si va a mejorarnos, entonces hagámoslo".
- AFP
El Liverpool se acerca a Barcola
El Liverpool parece haber encontrado su principal refuerzo ofensivo, tras asegurar un acuerdo de principio con el PSG por Barcola. La operación llegó después de un avance significativo en las negociaciones el miércoles por la noche, con el Liverpool dispuesto a pagar una cantidad inicial de algo más de 100 millones de libras. El paquete total podría elevarse finalmente hasta aproximadamente 120 millones de libras una vez se tengan en cuenta los bonus por rendimiento.
Sin embargo, con pequeños detalles aún por cerrarse en relación con la estructura de pago, Iraola se mostró hermético sobre la inminente llegada de Barcola: «Sabéis que estamos intentando fichar en esta posición y sabéis que no podemos hablar de jugadores que ahora mismo no son nuestros», explicó Iraola al ser preguntado por el francés. «Estamos intentando cubrir esa posición porque ahora mismo no tenemos efectivos. Espero tener buenas noticias pronto, pero todavía no estamos ahí».
Refuerzos en el centro del campo todavía posibles
El empate 2-2 con el Newcastle United el pasado fin de semana abrió un debate entre la afición de Anfield sobre la profundidad de la plantilla, especialmente tras un tranquilo mercado de verano en el que, por ahora, solo han llegado al club Jeremy Jacquet, procedente del Rennes, Victor Munoz, procedente de Osasuna, e Ifeanyi Ndukwe, procedente del Austria Wien, junto a la salida de Curtis Jones al Inter. Iraola reconoció que, aunque el ataque es el foco actual, el club sigue abierto a hacer más movimientos si surgen las oportunidades adecuadas.
"'Idealmente' es la palabra mágica", dijo Iraola al hablar sobre posibles nuevos fichajes. "Hay ciertas cosas que puedes hacer y otras que no sabes si puedes hacer. Es cierto que la prioridad ha sido reforzar las bandas. Estoy seguro de que, si podemos mejorar otras áreas, lo haremos. Pero no sé cómo va a terminar el mercado. Tengo que ser paciente, igual que vosotros. Es incómodo para mí porque estamos lidiando con incertidumbres. Dentro de cuatro o cinco días podremos hacer planes de verdad. El 1 de septiembre sabremos las opciones que tenemos".
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Rotaciones en la plantilla y jugadores con un papel secundario
A medida que se acerca el cierre del mercado, siguen las dudas sobre el futuro de Federico Chiesa y Harvey Elliott, ambos ausentes de la convocatoria para el partido contra el Newcastle. Chiesa se está recuperando actualmente de una lesión muscular leve sufrida en un entrenamiento, mientras que Elliott parece estar afrontando una batalla por tener minutos bajo el nuevo régimen.
«Circunstancias diferentes», explicó el entrenador sobre ambos. «Fede no está disponible, sintió algo contra el Como. Con Harvey, solo puedo elegir a 20. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado en el banquillo. En el caso de Harvey, lo está intentando y mejora cada semana, pero aun así prefiero otras opciones. Decidí incluir a James McConnell en la convocatoria. Esta es una nueva semana con nuevas oportunidades para todos y tienen que mantener esa mentalidad».
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