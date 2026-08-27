«No puedo garantizar nada»: Iraola deja caer una pista sobre la salida de Gakpo mientras el Liverpool se acerca a Barcola

El internacional neerlandés, que se incorporó al Liverpool en enero de 2023 y ha marcado 51 goles en 181 partidos en todas las competiciones con el Liverpool, ha sido objeto de un importante interés por parte del Tottenham Hotspur durante todo el mercado de verano, mientras que también se cree que el Manchester City sigue de cerca al delantero de 27 años. Mientras el Liverpool presiona para cerrar un fichaje récord en la historia del club por la sensación del Paris Saint-Germain Bradley Barcola, la posibilidad de que Gakpo se marche se ha convertido en una realidad tangible.

Al abordar la especulación en una rueda de prensa previa al choque de la Premier League del sábado contra el Nottingham Forest en Anfield, el técnico español declaró: "Cuando el mercado está abierto, no puedes garantizar nada con nadie. No sabemos quién llegará. Cody está jugando muy bien para nosotros. Ha estado muy bien desde que llegó del Mundial. Me gustaría saber cómo termina el mercado, pero en este momento no sé qué va a pasar. Puedo intuir a quién vamos a fichar y en qué posiciones, pero la experiencia te demuestra que si surge una oportunidad el último día, piensas: si va a mejorarnos, entonces hagámoslo".