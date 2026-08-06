«No puedo esperar para empezar»: el nuevo fichaje del Chelsea, Marco Palestra, se sincera sobre su «maravilloso» traspaso tras rechazar al Inter

Palestra ha revelado su deseo de dejar huella en Londres después de que el Chelsea saliera victorioso de una competida puja veraniega para hacerse con el talentoso lateral. El internacional italiano ha sido lanzado de lleno a la intensidad de los entrenamientos y de los amistosos, incluida una reciente aparición en Hong Kong. Palestra jugó 65 minutos en la derrota por 1-0 del Chelsea ante la Juventus en un partido amistoso. El entusiasmo del jugador ante este nuevo desafío resulta evidente cada vez que habla sobre el traspaso. Parece sinceramente impresionado por el prestigio de la máxima categoría del fútbol inglés y por el ambiente único que rodea cada jornada.

Al reflexionar sobre el cambio, declaró: «Estoy feliz, no veo la hora de empezar a jugar en la Premier League, es muy emocionante», dijo Palestra a Sky Sport Italia. «Sé que cada partido es emocionante, ya sea contra un gran club o no. No veo la hora de empezar, es maravilloso».