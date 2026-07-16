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Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images
Khaled Mahmoud

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«No puedo dejar de llorar»: Lautaro Martínez llora en una entrevista en directo tras la gran victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial

Lautaro Martínez
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Lautaro Martínez no contuvo la emoción en el campo tras clasificar a Argentina para la final del Mundial 2026 con un dramático gol ante Inglaterra. El capitán del Inter lloró en una entrevista televisiva tras el partido en Atlanta, recordando su camino desde los humildes comienzos hasta las puertas de su segundo título mundial.

  • «Siempre soñé con marcar este gol»

    Argentina venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial gracias a un cabezazo de Martínez en el 92’. El delantero ingresó en el 81’, cuando su equipo perdía 1-0, y, tras el empate de Enzo Fernández, conectó un centro de Messi para sellar la remontada. El «Toro» resultó decisivo y llevó a la Albiceleste a la final contra España del domingo. Tras el pitido final, Martínez lloró al recordar su camino hasta la cima.

    «Es muy emotivo», comenzó Martínez, con dificultad para hablar entre lágrimas sobre el terreno de juego. «La primera vez que mi padre me compró unas botas... Siempre soñé con marcar este gol. Es una alegría enorme. Lo soñé, se lo dije a Alexis [MacAllister] y luego, en el banquillo, a Facundo Medina… Me tocó a mí. Enzo también marcó un golazo. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho».

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La familia, en el centro de las hazañas heroicas

    La emotiva declaración del delantero reflejaba los sacrificios de su familia durante su ascenso al estrellato. Martínez aprovechó la entrevista para rendir un conmovedor homenaje a su madre y a las circunstancias en las que se crió antes de destacar en el Racing Club y, más tarde, en el Inter de Milán. En San Siro alcanzó la cima del fútbol italiano al ganar tres veces la Serie A —la última la temporada pasada—, sumó otros trofeos y se proclamó máximo goleador del campeonato el año pasado.

    «A mi madre, que el día que me fui al Racing nunca dejó de hacerme la cama. Eso vale más que un gol, que una final. Allí tengo a mis dos hijos, que me han cambiado la vida; me han hecho bajar una y dos marchas, y disfruto más de la vida con ellos. Acabo de llamarla; estaba trabajando y sufre mucho, prefiere ir a la fábrica que ver mis partidos», concluyó el delantero aún digiriendo la victoria.

  • La batalla táctica y el colapso de Inglaterra

    El análisis del partido destaca la paciencia de Argentina como factor clave para superar a una Inglaterra que, en un principio, pareció dominante. Esta virtud se ha convertido en el sello de la Albiceleste en el torneo: ya había superado a Cabo Verde en prórroga, a Egipto con tres goles en los últimos diez minutos y a Suiza en otra batalla extra. Tras un duelo intenso en Atlanta, Martínez afirmó que los Tres Leones cedieron ante la presión de los campeones, lo que permitió a Argentina aprovechar los espacios.

    «Se cansaron, presionaron una hora, marcaron y se replegaron», explicó Martínez. «Eso nos dio tranquilidad: abrimos el campo y lo aprovechamos. En el segundo centro de Leo me colé tras Stones. Ahora jugamos otra final del Mundial, la alegría es enorme, hay que disfrutar».

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Emoción en estado puro en la escena internacional

    Las imágenes en el Mercedes-Benz Stadium recordaron el desgaste físico y mental de llegar lejos en un Mundial. Para Martínez, llevar a su selección a un partido de revalidar el título fue casi imposible de asimilar; admitió no poder contener las lágrimas al pensar en su familia.

    «No puedo dejar de llorar, pienso en mi mujer, en mis hijos, en mis padres. Todo esto es muy difícil, son muchas sensaciones», concluyó. Ahora Argentina viajará a East Rutherford para enfrentarse a una selección española que arrolló a Francia en la otra semifinal.

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