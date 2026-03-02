«¡No puedo creer que esté diciendo esto!» Gary Neville, sorprendido por la nueva predicción del Manchester United, hace una gran apuesta sobre cómo terminarán los cinco primeros clasificados de la Premier League

Aunque Neville está convencido de que el United se hará con el tercer puesto, prevé una lucha frenética por las posiciones restantes entre los cinco primeros. La carrera por la Champions League se ha complicado debido al bajón de forma de varios equipos punteros, entre los que destaca el Aston Villa. El equipo de Unai Emery ha pasado apuros desde principios de año, sufriendo una decepcionante derrota ante el colista, el Wolverhampton, y ganando solo tres de sus últimos diez partidos. Neville sigue teniendo esperanzas en el club de Birmingham, pero teme que la profundidad de su plantilla se esté poniendo a prueba hasta el límite.

Al hablar del resto de los perseguidores, Neville añadió: «Creo que el Liverpool terminará cuarto y el Chelsea quinto. Espero que el Villa termine entre los cinco primeros, de verdad. Ya he dicho antes que su entrenador es un tipo experimentado y sensato. Si recuperan a algunos jugadores; las lesiones de los centrocampistas les han pasado factura en las últimas semanas. Creo que serán el Manchester United, el Liverpool y el Chelsea. La única duda será entre el Chelsea y el Villa por el quinto puesto. Las lesiones serán un factor importante. Otras competiciones serán un factor importante. En este momento, el Villa está en peligro. Son vulnerables en lo que respecta a los puestos de la Liga de Campeones».