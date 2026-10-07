«No pueden quitártelos» | El ex capitán del Manchester City Kyle Walker rompe su silencio sobre los cargos financieros de la Premier League

Walker se ha convertido en una de las primeras grandes figuras de la era de dominio del Manchester City en pronunciarse tras los recientes reveses legales del club. El veterano defensa, que disfrutó de una etapa de ocho años cargada de títulos en el Etihad Stadium entre 2017 y 2025, sigue convencido de que la historia escrita sobre el terreno de juego no puede ser borrada por los procedimientos judiciales.

Las conclusiones de la comisión independiente de la semana pasada provocaron una sacudida en el fútbol inglés, al concluir que el Manchester City había eludido sistemáticamente las normas del fair play financiero durante un periodo de nueve años. Sin embargo, Walker sugiere que el vínculo forjado durante esas campañas es permanente.

Hablando con franqueza sobre la situación en talkSPORT, el exinternacional inglés reconoció que la imagen del caso dista mucho de ser ideal para el club del que fue capitán. «Obviamente no tiene buena pinta. Sé que está en fase de apelación, así que, para que yo empiece a comentar sobre la acción legal y todo eso, probablemente no me haría justicia ni a mí mismo ni a nadie implicado en ello», explicó Walker.