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Uli HoeneßGetty Images
Marko Brkic

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«No puede ser un líder»: Uli Hoeneß critica a Julian Nagelsmann por la estrella del FC Bayern

World Cup
J. Kimmich
Germany

Uli Hoeneß reaviva el debate sobre la posición de Joshua Kimmich en la selección alemana y critica al seleccionador, Julian Nagelsmann.

El presidente honorario del FC Bayern de Múnich no entiende por qué Nagelsmann juega con Kimmich de lateral derecho y no de centrocampista.

  • «Necesito a Joshua Kimmich en el centro del campo. De ninguna manera como lateral derecho, allí no puede ser un jugador de referencia», declaró Hoeneß a Der Spiegel. El directivo de 74 años cree que la selección alemana necesita un bloque del Bayern en el medio, con Kimmich y Aleksandar Pavlovic. 

    El debate sobre su posición en la selección se arrastra desde hace tiempo, aunque parecía apagado. Con Vincent Kompany en el Bayern, Kimmich actúa como mediocentro defensivo; sin embargo, Nagelsmann lo mantiene como lateral derecho de cara al Mundial. «Es un debate muy largo. El entrenador sabe que puedo jugar en las dos posiciones y puede aprovecharlo», declaró Kimmich el año pasado.

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  • Uli Hoeneß sobre la degradación de Baumann: «Eso no estuvo bien»

    Más allá del caso Kimmich, Hoeneß cuestiona la convocatoria de Nagelsmann para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. La considera «buena, pero no de talla mundial». «Deberían haber jugado juntos tres o cuatro veces para ser un equipo», afirmó, y aclaró que se trataba de una «crítica objetiva y técnica», no personal.

    Además, cuestionó la decisión de relegar a Oliver Baumann al banquillo tras el regreso de Manuel Neuer. «No fue justo», afirmó. Aunque en la celebración del título del Bayern había elogiado a Neuer como el mejor portero, Hoeneß reconoció sentir pena por Baumann.

    Neuer, de 40 años, se había retirado de la selección tras la Euro 2024, pero vuelve para el Mundial. Baumann, quien jugó la eliminatoria como titular y tenía ese rol asignado, queda ahora como suplente.

    En la fase de grupos (11 de junio-19 de julio), Alemania se medirá a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

  • Selección alemana: la convocatoria para el Mundial de 2026

    PosiciónJugadorClub
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim
    PorteroManuel NeuerFC Bayern de Múnich
    PorteroAlexander NübelVfB Stuttgart
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich
    DefensaFelix NmechaBorussia Dortmund
    DefensaAleksandar PavlovićFC Bayern de Múnich
    DefensaDavid RaumRB Leipzig
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefensaAngelo StillerVfB Stuttgart
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich
    DefensaMalick ThiawNewcastle United
    OfensivoNadiem AmiriMainz 05
    DelanteroMaximilian BeierBorussia Dortmund
    DelanteroLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich
    DelanteroKai HavertzArsenal
    DelanteroLennart KarlFC Bayern de Múnich
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart
    DelanteroJamal MusialaFC Bayern de Múnich
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray Estambul
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United
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