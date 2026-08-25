La salida de Cristiano Ronaldo entre los dos tiempos del duelo entre Al-Nassr y Al-Ettifaq no fue una simple decisión técnica pasajera. En un momento en el que su equipo parecía necesitar dar la vuelta al partido, el director técnico Ange Postecoglou optó por dejar fuera de sus cálculos al capitán del Al-Nassr y apostar por otros elementos en busca del equilibrio y de la remontada, en una escena que vuelve a abrir una pregunta que durante años estuvo más cerca de ser tabú: ¿ha empezado el tiempo a imponer su lógica sobre Ronaldo?

La escena en Dammam trajo a la memoria lo ocurrido hace menos de dos meses en Houston, cuando Ronaldo disputó su partido inaugural en el Mundial 2026 frente a la República Democrática del Congo. Ronaldo no dejó su huella habitual en aquel encuentro. Terminó el partido sin marcar, después de tocar el balón unas 20 veces solamente y de realizar tres intentos que no rozaron las redes.

El problema iba más allá de un solo partido. Las estadísticas de aquel momento señalaban que Ronaldo, desde el penalti que marcó ante Ghana en el estreno del Mundial de Qatar 2022, había disputado 10 partidos en grandes torneos y había rematado 33 veces sin marcar.