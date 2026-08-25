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Cristiano Ronaldo 2:1Getty Images Sport/AI

Traducido por

No puede detener las manecillas del tiempo: la audacia de Postecoglou pone a Cristiano Ronaldo ante la pregunta más temida

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Analysis
Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
1ª División
A. Postecoglou
C. Ronaldo
Arabia Saudí
Australia
Portugal

De Houston a Dammam: ¿ha perdido "El Don" su inmunidad?

La salida de Cristiano Ronaldo entre los dos tiempos del duelo entre Al-Nassr y Al-Ettifaq no fue una simple decisión técnica pasajera. En un momento en el que su equipo parecía necesitar dar la vuelta al partido, el director técnico Ange Postecoglou optó por dejar fuera de sus cálculos al capitán del Al-Nassr y apostar por otros elementos en busca del equilibrio y de la remontada, en una escena que vuelve a abrir una pregunta que durante años estuvo más cerca de ser tabú: ¿ha empezado el tiempo a imponer su lógica sobre Ronaldo?

La escena en Dammam trajo a la memoria lo ocurrido hace menos de dos meses en Houston, cuando Ronaldo disputó su partido inaugural en el Mundial 2026 frente a la República Democrática del Congo. Ronaldo no dejó su huella habitual en aquel encuentro. Terminó el partido sin marcar, después de tocar el balón unas 20 veces solamente y de realizar tres intentos que no rozaron las redes.

El problema iba más allá de un solo partido. Las estadísticas de aquel momento señalaban que Ronaldo, desde el penalti que marcó ante Ghana en el estreno del Mundial de Qatar 2022, había disputado 10 partidos en grandes torneos y había rematado 33 veces sin marcar.

  • Las dudas cercan a Cristiano Ronaldo

    La crítica no fue precisamente tibia. La antigua estrella francesa Thierry Henry resumió el problema con una frase contundente durante su análisis de los partidos del Mundial: "Es el equipo el que necesita marcar, no el individuo", citando el momento en que Ronaldo retrocedió en lugar de lanzarse hacia adelante para abrir espacio a su compañero, en un instante en el que el equipo tenía una necesidad imperiosa de avanzar hacia la portería y no de alejarse de ella.

    Más significativo aún fue lo que llegó desde dentro del propio terreno de juego, cuando se le preguntó al centrocampista congoleño Ngalayel Mukau si existía un plan específico para vigilar a Ronaldo, y respondió con franqueza: "Sabemos que ya no es el jugador que era y que ha entrado en años, pero sigue siendo uno de los mejores jugadores de la historia".

    A pesar de todo ello, Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, no se atrevió a sacarlo del campo. Es más, defendió su decisión con franqueza: "No tiene sentido retirar al máximo goleador histórico en un partido en el que necesitamos marcar con urgencia", añadiendo que la experiencia de Ronaldo en el área "es insustituible".

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  • Dammam: la audacia de Postecoglou

    Tras casi dos meses, y en un contexto completamente diferente —un equipo jugando con diez futbolistas y perdiendo 0-2—, Postecoglou tomó la decisión que el seleccionador de Portugal había evitado: sacar a Cristiano Ronaldo por completo de la ecuación, y optar por apoyarse en Al-Khaibari y después en Al-Hamdan en un intento por recuperar el equilibrio. Y el resultado llegó para respaldar la decisión: una remontada completa con dos goles de Sadio Mané y uno de Al-Omari, y una victoria por 3-2.

    Aquí la pregunta se vuelve, en cierto modo, legítima: ¿fue Postecoglou realmente más audaz que Martínez, o son las dos situaciones esencialmente distintas, de modo que la comparación no procede? En Houston, Portugal necesitaba un gol y la única solución sobre la mesa era apostar por el historial goleador de Cristiano Ronaldo.

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    En Dammam, el Al-Nassr necesitaba primero equilibrio numérico, algo que no tiene una relación directa con la capacidad goleadora de Cristiano Ronaldo, sino que se relaciona más con su posición en el campo como jugador que no participa en las fases de presión y repliegue.

    Pero incluso con esta explicación, la observación se mantiene: esta es precisamente la primera vez esta temporada que un entrenador decide —en un momento de auténtica crisis— que el camino de vuelta al partido no pasa por Cristiano Ronaldo, sino completamente sin él.

  • Cifras llamativas: una decisión que abrirá el debate

    Cristiano Ronaldo no ofreció en la primera parte lo suficiente para cambiar la decisión de Postecoglou, ya que se limitó a solo dos disparos, uno de ellos a puerta, y el valor de goles esperados de sus intentos fue de apenas 0,05, según las estadísticas de Sofascore.

    Lo más significativo fue su limitada presencia en la construcción del juego, tras tocar el balón solo 7 veces y completar 3 pases de un total de 5, entre ellos un único pase al tercio ofensivo, sin generar ninguna ocasión para sus compañeros ni registrar un pase clave. Y con el Al Nassr perdiendo por dos goles y jugando con uno menos desde el minuto 12, la necesidad era mayor de un jugador capaz de influir de forma continua en el partido, algo que Ronaldo no demostró durante los primeros 45 minutos.

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    Por ello, la decisión de Postecoglou de retirarlo al inicio de la segunda parte pareció lógica desde el punto de vista de los números, aunque el resultado final de la decisión seguirá siendo objeto de debate después de que el Al Nassr lograra posteriormente darle la vuelta al partido.

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  • ¿Se acerca el capítulo final? Una respuesta sin resolver

    Cristiano Ronaldo tiene cuarenta y un años, atraviesa serias dificultades en el caótico entorno del Al Nassr y, tras una actuación que no estuvo a la altura de las expectativas en la Copa del Mundo, parece acercarse a una etapa en la que el factor del tiempo ya no puede ignorarse.

    Pero afirmar que el final ya ha comenzado sería precipitado. Un solo partido, o una sola decisión de sustitución, no bastan para juzgar a un jugador que ha construido su carrera desafiando las expectativas. Además, la capacidad de Ronaldo para marcar y marcar la diferencia no puede reducirse a un instante pasajero.

    Sin embargo, algo ha cambiado: la pregunta en sí misma ya no está descartada. Durante muchos años, hablar de dejar a Ronaldo fuera o de retirarlo del partido parecía un menosprecio a su estatus. Hoy, se ha vuelto normal que los entrenadores discutan decisiones relacionadas con su papel y su influencia, y que se planteen interrogantes sobre su capacidad para ofrecer el mismo nivel que el mundo acostumbró a ver en él.

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    Las manecillas del reloj no se detienen, ni siquiera ante las más grandes estrellas. Y Ronaldo, por mucho que se prolongue su vida sobre el terreno de juego, no puede detenerlas.

    Y la pregunta más precisa ahora no es si ha llegado a su final, sino cuándo empezará el fútbol a obligarlo a aceptar la realidad de que la versión que el mundo conoció de él ya no es la de antes.

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