En declaraciones en el programa de radio 'El Larguero' al periodista Manu Carreno, el delantero de 22 años se sinceró sobre la enorme carga mental que arrastró durante toda su rehabilitación.

Al describir el alivio de volver a los terrenos de juego, Aghehowa dijo: "Gracias a Dios, esta pesadilla se ha acabado. Lo importante es que vuelvo a sentirme futbolista y estoy disfrutando de lo que más me gusta. Dando los pasos correctos, ves la luz al final del túnel. Es una lesión muy complicada. Hay que dar los pasos correctos para evitar complicaciones. Incluso me siento mejor que antes. Estoy agradecido al cuerpo médico del Porto y a mis seres queridos".

Al hablar de su ambición de entrar en la selección absoluta, explicó: "Fue una pena porque lo primero en lo que pensé cuando me lo dijeron fue en el Mundial. Era un objetivo que me había marcado hace mucho tiempo, cuando ni siquiera era futbolista profesional, y verlo tan cerca fue una verdadera pena.

"Puede sonar increíble, pero lo juro. Cuando estaba en el filial del Granada, jugar el próximo Mundial era un objetivo que me había marcado. La verdad es que verlo tan cerca y luego que se escapara por mala suerte fue muy duro para mí. Estaba siendo una temporada muy positiva y fue un golpe duro. Ahora me encuentro muy bien y lo importante es volver a coger ritmo".

A continuación, desveló lo difícil que fue ver cómo avanzaba el torneo: "No voy a mentir, no podía ver los partidos. Recuerdo que el primer partido era en casa, en Sevilla, y mi madre tenía el partido puesto abajo. Yo estaba arriba y no podía verlo. Fue realmente duro, no solo los partidos de España, no podía ver ninguno.

"Al final, te imaginas allí, y no estarlo me afectó muchísimo psicológicamente. Incluso mis amigos me pedían que fuera a ver los partidos con ellos, y al principio les decía que no podía. Con el paso del tiempo, empiezas a aceptarlo y, a partir de Portugal, pude verlos; después de eso, era imposible no hacerlo. Yo también sufrí".

Sobre el apoyo del seleccionador, añadió: "Le estoy muy agradecido por preocuparse por mí. Me llamó un par de veces. Es un gesto muy bonito".