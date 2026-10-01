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«No pude verlo»: Samu Aghehowa revela su desconsuelo por el Mundial tras perderse la gloria de España por lesión
Una lesión de ligamento cruzado hace añicos un sueño
El delantero del Oporto ha dejado al descubierto el tormento emocional que le supone perderse el Mundial de 2026 con España tras una grave lesión de rodilla. Después de romperse el ligamento cruzado en febrero, una durísima baja de 223 díasfrenó en seco su fulgurante estado de forma en el club. Esa cruel desgracia le arrebató una ambición de toda la vida en el peor momento posible, justo cuando se vislumbraba su irrupción en la absoluta a las órdenes de Luis de la Fuente.
- AFP
Un delantero detalla su doloroso proceso de recuperación
En declaraciones en el programa de radio 'El Larguero' al periodista Manu Carreno, el delantero de 22 años se sinceró sobre la enorme carga mental que arrastró durante toda su rehabilitación.
Al describir el alivio de volver a los terrenos de juego, Aghehowa dijo: "Gracias a Dios, esta pesadilla se ha acabado. Lo importante es que vuelvo a sentirme futbolista y estoy disfrutando de lo que más me gusta. Dando los pasos correctos, ves la luz al final del túnel. Es una lesión muy complicada. Hay que dar los pasos correctos para evitar complicaciones. Incluso me siento mejor que antes. Estoy agradecido al cuerpo médico del Porto y a mis seres queridos".
Al hablar de su ambición de entrar en la selección absoluta, explicó: "Fue una pena porque lo primero en lo que pensé cuando me lo dijeron fue en el Mundial. Era un objetivo que me había marcado hace mucho tiempo, cuando ni siquiera era futbolista profesional, y verlo tan cerca fue una verdadera pena.
"Puede sonar increíble, pero lo juro. Cuando estaba en el filial del Granada, jugar el próximo Mundial era un objetivo que me había marcado. La verdad es que verlo tan cerca y luego que se escapara por mala suerte fue muy duro para mí. Estaba siendo una temporada muy positiva y fue un golpe duro. Ahora me encuentro muy bien y lo importante es volver a coger ritmo".
A continuación, desveló lo difícil que fue ver cómo avanzaba el torneo: "No voy a mentir, no podía ver los partidos. Recuerdo que el primer partido era en casa, en Sevilla, y mi madre tenía el partido puesto abajo. Yo estaba arriba y no podía verlo. Fue realmente duro, no solo los partidos de España, no podía ver ninguno.
"Al final, te imaginas allí, y no estarlo me afectó muchísimo psicológicamente. Incluso mis amigos me pedían que fuera a ver los partidos con ellos, y al principio les decía que no podía. Con el paso del tiempo, empiezas a aceptarlo y, a partir de Portugal, pude verlos; después de eso, era imposible no hacerlo. Yo también sufrí".
Sobre el apoyo del seleccionador, añadió: "Le estoy muy agradecido por preocuparse por mí. Me llamó un par de veces. Es un gesto muy bonito".
El gesto de la federación emociona a la delantera lesionada
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también le brindó un apoyo moral vital al invitar al delantero a Estados Unidos para presenciar en persona la gran final contra Argentina.
Al recordar la sorprendente invitación del organismo rector, el exdelantero del Granada reveló: "Me invitaron a ver la final en Nueva York. No me lo esperaba. Estaba con mi equipo (el Oporto) en Inglaterra en una concentración de pretemporada y, después del entrenamiento, me llamaron para ver si quería ver la final. Me puse increíblemente nervioso; no me lo podía creer. Al final, el hecho de que me mostraran ese cariño dice mucho de la Federación. Sin dudarlo, dije que sí y estuve allí unos días. Fue un gesto realmente bonito".
Con la vista puesta en una nueva etapa con España, el campeón olímpico en París 2024 expuso su determinación: "Desde mi lesión, mi objetivo ha estado claro: volver a competir a un alto nivel. Espero volver a la selección lo antes posible, sabiendo que es muy difícil y que hay mucha competencia.
"Quiero disfrutar jugando muchos partidos y ver si puedo marcar mi primer gol, que se me ha resistido. Espero marcarlo con la selección. Es una de las cosas que más quiero a corto plazo. Espero que ocurra lo antes posible".
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Duro desafío ante el regreso a la selección
El foco inmediato del delantero se centra ahora en recuperar su instinto goleador con el Porto tanto en los compromisos nacionales como europeos. Sin embargo, recuperar un sitio en la convocatoria de La Roja representa una tarea complicada, dada la feroz competencia por un puesto en toda la parcela ofensiva de De la Fuente.
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