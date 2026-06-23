Getty/GOAL
Traducido por
«No presto atención a lo que hace Lionel Messi»: Kylian Mbappé restó importancia a la polémica sobre los goles en el Mundial con el capitán de Argentina tras marcar otro doblete con Francia
Francia se asegura el pase a octavos de final gracias a otro gol de Mbappé
Mbappé amplió su racha goleadora en el Mundial con dos tantos en la victoria de Francia 3-0 sobre Irak. El triunfo dejó al equipo de Didier Deschamps con un pleno de dos victorias en la fase de grupos. Un fuerte temporal en Filadelfia paralizó el encuentro más de dos horas.
Tras la reanudación, los Bleus mantuvieron el control y sentenciaron con un tanto de Ousmane Dembélé. Con este doblete, Mbappé, ya con 16 goles en su carrera mundialista, igualó a Miroslav Klose y superó al legendario Ronaldo de Brasil en la lista histórica.
- getty
Mbappé se centra en Francia, no en Messi
Ante la atención sobre su duelo goleador con Messi en el Mundial, Mbappé, delantero francés, negó una rivalidad personal con su excompañero del París Saint-Germain.
«No hay ninguna saga [con Messi]», afirmó Mbappé, según recoge ESPN. «Leo también ha marcado, marca y siempre marcará. No miro lo que hace él, porque si no, tendría que esforzarme más. Solo me fijo en mi equipo. Cuando marcas goles, te acercas a ese ámbito, pero repito: para mí es más importante ver nuestra progresión».
El capitán de la selección francesa sigue batiendo récords
Los últimos goles de Mbappé, en su partido 100 con Francia, lo dejan a solo dos del récord de Messi, con 18 tantos en Mundiales. Su rápido ascenso lo afianza entre los máximos goleadores. Deschamps cree que la estrella del Real Madrid batirá más récords.
«Los récords están para batirlos», declaró Deschamps a la prensa. «Ha llegado a 100 partidos internacionales y seguirá marcando. Luego están Messi y Ronaldo. No sé si Kylian jugará hasta esa edad, pero mientras esté en el campo hará muchos goles. Tiene la capacidad de elevar aún más el récord».
- Getty Images
Francia aspira a llegar más lejos en el Mundial
Con la clasificación asegurada y seis puntos en dos partidos, Francia se centra en mantener el impulso hacia la fase eliminatoria. El buen estado de forma de Mbappé es clave para sus ambiciones de conseguir otro triunfo en el Mundial. En su último partido de grupo, Les Bleus enfrentarán a Noruega en el Boston Stadium el viernes, en un duelo que enfrentará a dos de los mejores delanteros del mundo: Mbappé y Erling Haaland.