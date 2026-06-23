«No presto atención a lo que hace Lionel Messi»: Kylian Mbappé restó importancia a la polémica sobre los goles en el Mundial con el capitán de Argentina tras marcar otro doblete con Francia

Mbappé amplió su racha goleadora en el Mundial con dos tantos en la victoria de Francia 3-0 sobre Irak. El triunfo dejó al equipo de Didier Deschamps con un pleno de dos victorias en la fase de grupos. Un fuerte temporal en Filadelfia paralizó el encuentro más de dos horas.

Tras la reanudación, los Bleus mantuvieron el control y sentenciaron con un tanto de Ousmane Dembélé. Con este doblete, Mbappé, ya con 16 goles en su carrera mundialista, igualó a Miroslav Klose y superó al legendario Ronaldo de Brasil en la lista histórica.