«No preguntes por los motivos»: Pep Guardiola confirma que deja el Manchester City, pero el legendario entrenador asumirá un nuevo cargo con los propietarios del club

Guardiola ha anunciado su marcha del City, poniendo fin a diez años que han transformado el fútbol inglés. Desde su llegada en 2016, el ex técnico del Barcelona y el Bayern ha guiado al club a una era dorada con 20 títulos. Su último partido será el domingo ante el Aston Villa, su encuentro 593 al frente del equipo.

Al anunciar su marcha, Guardiola se despidió con emoción: «Cuando llegué, mi primera entrevista fue con Noel Gallagher. Salí pensando: “Vale… ¿Noel está aquí? Esto va a ser divertido”.

Hemos vivido momentos inolvidables. No pregunten por qué me voy: simplemente siento que es el momento. Nada es eterno; si lo fuera, seguiría aquí. Pero quedarán el sentimiento, la gente, los recuerdos y el amor por mi Manchester City».