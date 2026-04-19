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Serge GnabryGetty
Falko Blöding

Traducido por

No podría haber sido más desafortunado: Vincent Kompany cuenta cómo Serge Gnabry sufrió una grave lesión durante un entrenamiento del Bayern de Múnich

Bundesliga
Bayern Múnich vs VfB Stuttgart
Bayern Múnich
VfB Stuttgart
V. Kompany
S. Gnabry

El internacional Serge Gnabry (30) sufrió una grave lesión en la recta final de la temporada. Así lo reveló el entrenador del FCB, Vincent Kompany (40).

Gnabry sufrió una «desafortunada» rotura de aductores justo antes del partido de la Bundesliga entre el Bayern y el VfB Stuttgart, que se jugará el domingo a las 17:30 h, según reveló el belga a DAZN.

  • «Ha sido una gran desgracia», afirmó Kompany. «Ocurrió durante la tanda de penaltis. Ha sido realmente una gran desgracia y nos ha sorprendido mucho a todos. Le deseamos lo mejor. Serge ha hecho un trabajo increíble para nosotros esta temporada».

    El líder de la Bundesliga confirmó el sábado la lesión de Gnabry, aunque no precisó su gravedad. Según varios medios, el extremo podría perderse lo que resta de temporada y, además, peligra su presencia en el Mundial con Alemania.

    El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, declaró: «Lo siento mucho por Serge. Es una noticia muy amarga, sobre todo en la recta final de la temporada, en la que nos esperan partidos tan importantes». Contó que había hablado por teléfono con el desafortunado jugador el sábado por la noche: «Le he dicho que en la selección nacional también estamos todos con él. Todos le apoyaremos para que vuelva al campo lo antes posible».

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  • Jamal MusialaGetty Images

    Jamal Musiala sustituye a Serge Gnabry en el FC Bayern

    Jamal Musiala podría reemplazar a Gnabry en el centro del trío ofensivo de Kompany. El talentoso centrocampista ya convenció ante el FC St. Pauli (5-0) tras su regreso de una grave lesión y también jugó en el derbi contra el VfB. «Ya está ahí, ya no está tan lejos (de su mejor forma)», dijo Kompany. «Tendrá muchos minutos, pero no sé si jugará todos los minutos».

    El experto Sami Khedira añadió: «Jamal necesita ahora los partidos y el ritmo. Sobre todo, su cabeza lo necesita».


  • Estadísticas de Serge Gnabry esta temporada

    Intervenciones37
    Goles10
    Asistencias11
    Tarjetas amarillas1
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