El técnico del PSG reiteró que, aunque Barcola era una figura muy querida dentro del vestuario, la elección de la plantilla se determina únicamente por el rendimiento diario. El extremo francés de 23 años había quedado prácticamente apartado en París esta temporada, sin entrar en ninguna convocatoria y sin disputar ni un solo minuto en la pretemporada. Ahora pone rumbo a un Liverpool que busca impulso tras un inicio lento en su campaña de la Premier League, después de arrancar con dos empates consecutivos ante Newcastle y Nottingham Forest.

Enrique profundizó además en el estado de ánimo del jugador antes del traspaso y afirmó: «Quería irse porque quería más minutos y un papel más importante en el equipo. Y eso es algo que no puedo garantizarle a ningún jugador, porque tienes que ganártelo en los entrenamientos y en los partidos. Ha sido muy importante y es un jugador muy querido por sus compañeros. Es difícil para todos porque Bradley es una persona increíble. Solo he hablado de él en términos positivos. En el futuro, será normal que jugadores que han sido muy importantes para el equipo se marchen, pero así es la vida, hay que aceptarlo».