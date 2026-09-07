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«No podemos tenerle en cuenta para la próxima concentración»: Mauricio Pochettino ofrece una actualización sobre Noahkai Banks mientras el defensa sopesa su futuro con Estados Unidos o Alemania
- Lucca Fundel
La situación
Banks, un defensa de 19 años del Augsburgo de la Bundesliga, fue convocado inicialmente para la concentración de la USMNT en septiembre tras haber representado previamente a Estados Unidos en las categorías sub-17, sub-19 y sub-20. Sin embargo, no participó en los partidos ante Corea del Sur y Japón y no ha vuelto con la USMNT desde entonces.
El central estaba siendo considerado para una convocatoria en marzo, pero, en medio del interés de Alemania, el defensa con doble nacionalidad optó por no acudir a la concentración de marzo para valorar sus opciones respecto a su futuro internacional. Si Banks fuera a representar a Alemania, tendría que solicitar un cambio único de federación.
"Vi [el Mundial] con sentimientos encontrados y me alegré por los chicos porque todos me hicieron sentir muy bienvenido entonces", dijo a Kicker cuando le preguntaron por su proceso de elección entre la USMNT y Alemania.
"De vez en cuando me decía a mí mismo que estaría bien estar allí, pero no le di más vueltas. No soy de los que se arrepienten de las cosas a posteriori. Tomé mi decisión pensando en el futuro, y es la correcta".
La decisión final, sin embargo, todavía no se ha tomado, lo que significa que Banks no está siendo considerado como una opción para la próxima concentración de la USMNT.
- (C)Getty Images
Qué se dijo
«Estamos en contacto con todos los posibles jugadores con doble nacionalidad», dijo Pochettino. «Creo que es importante para nosotros verlo, por supuesto, porque es una conexión y la conexión humana es muy importante, aunque ellos, como en el caso de Noki [Noahkai], no cambiaron de opinión y está esperando. Sigue sin haber decisión y, por supuesto, no podemos contar con él para la próxima concentración. Ese es el caso.
«Aun así, nosotros, y la organización, estamos trabajando con todos los jugadores con doble nacionalidad y con los jugadores que tienen la posibilidad de tomar una decisión. Sí, esa conexión humana es importante porque, si algún día sienten que pueden defender, que quieren luchar y formar parte de nuestra selección nacional, y, por supuesto, si lo merecen y consideramos que merecen estar involucrados, por supuesto, vamos a llamar. En este caso, Noki sigue en la misma situación que antes del Mundial, cuando hablamos».
- Sportfoto Rudel
La temporada de Banks hasta ahora
El defensa del Augsburg irrumpió en la Bundesliga, disputando 23 partidos de liga durante la temporada 2025-26. Sin embargo, sus minutos se redujeron en los últimos meses de esa campaña, ya que solo jugó en dos de los últimos ocho partidos del Augsburg en la temporada.
Sin embargo, ha recuperado su sitio en la defensa del equipo, jugando los 90 minutos en cada uno de los dos primeros partidos del club en la Bundesliga, ambos victorias, además de una victoria en la DFB-Pokal para arrancar la temporada. Con Banks en defensa, el Augsburg solo ha encajado un gol en esos tres partidos.
- Pro Sports Images
¿Qué viene después?
El Augsburgo disputará su tercer partido de la temporada el sábado, cuando reciba a la estrella de la USMNT Malik Tillman y al Bayer Leverkusen. La USMNT, por su parte, se reunirá pronto para un parón internacional que incluye partidos contra Perú, Chile, México y Canadá.
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