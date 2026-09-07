Banks, un defensa de 19 años del Augsburgo de la Bundesliga, fue convocado inicialmente para la concentración de la USMNT en septiembre tras haber representado previamente a Estados Unidos en las categorías sub-17, sub-19 y sub-20. Sin embargo, no participó en los partidos ante Corea del Sur y Japón y no ha vuelto con la USMNT desde entonces.

El central estaba siendo considerado para una convocatoria en marzo, pero, en medio del interés de Alemania, el defensa con doble nacionalidad optó por no acudir a la concentración de marzo para valorar sus opciones respecto a su futuro internacional. Si Banks fuera a representar a Alemania, tendría que solicitar un cambio único de federación.

"Vi [el Mundial] con sentimientos encontrados y me alegré por los chicos porque todos me hicieron sentir muy bienvenido entonces", dijo a Kicker cuando le preguntaron por su proceso de elección entre la USMNT y Alemania.

"De vez en cuando me decía a mí mismo que estaría bien estar allí, pero no le di más vueltas. No soy de los que se arrepienten de las cosas a posteriori. Tomé mi decisión pensando en el futuro, y es la correcta".

La decisión final, sin embargo, todavía no se ha tomado, lo que significa que Banks no está siendo considerado como una opción para la próxima concentración de la USMNT.