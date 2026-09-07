Banks, un defensa de 19 años del Augsburgo de la Bundesliga, fue convocado inicialmente por la selección masculina de Estados Unidos en septiembre, después de haber representado previamente a EE. UU. en las categorías sub-17, sub-19 y sub-20. Sin embargo, no jugó en los partidos contra Corea del Sur y Japón, y desde entonces no ha vuelto con la selección masculina de Estados Unidos.

El central estaba entre las opciones para una convocatoria en marzo, pero, en medio del interés de Alemania, el defensa con doble nacionalidad optó por no acudir a la concentración de marzo para valorar sus opciones respecto a su futuro internacional. Si Banks fuera a representar a Alemania, tendría que tramitar un cambio único de federación.

"Vi [el Mundial] con sentimientos encontrados y me alegré por los chicos porque todos me hicieron sentir muy bienvenido en aquel entonces", dijo a Kicker cuando le preguntaron por su proceso para elegir entre la selección masculina de Estados Unidos o Alemania.

"De vez en cuando me decía a mí mismo que habría estado bien estar allí, pero no le di muchas vueltas. No soy de los que se arrepienten de las cosas a toro pasado. Tomé mi decisión pensando en el futuro, y es la correcta".

Sin embargo, la decisión final aún no se ha tomado, lo que significa que Banks no está siendo considerado como una opción para la próxima concentración de la selección masculina de Estados Unidos.