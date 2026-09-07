El Fenerbahçe sufrió una decepcionante derrota en casa por 1-2 ante su eterno rival, el Beşiktaş, en la cuarta jornada de la temporada de la Trendyol Super Lig. Milan Skriniar adelantó a los locales en el minuto 26 tras aprovechar un balón suelto dentro del área.

Sin embargo, el Beşiktaş respondió por medio de Ridvan Yilmaz antes de que Dusan Vlahovic marcara el gol de la victoria en el minuto 73 en el Chobani Stadium.

El resultado deja al Fenerbahçe lamentando las oportunidades desaprovechadas después de que a Irfan Can Kahveci le anularan un intento en la primera parte por fuera de juego y de que Mason Greenwood estrellara un remate en el lateral de la red.



