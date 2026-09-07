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«¡No podemos seguir así!»: Milan Skriniar lanza una seria advertencia a sus compañeros del Fenerbahce
El gol de Skriniar no basta en la derrota en el derbi
El Fenerbahçe sufrió una decepcionante derrota en casa por 1-2 ante su eterno rival, el Beşiktaş, en la cuarta jornada de la temporada de la Trendyol Super Lig. Milan Skriniar adelantó a los locales en el minuto 26 tras aprovechar un balón suelto dentro del área.
Sin embargo, el Beşiktaş respondió por medio de Ridvan Yilmaz antes de que Dusan Vlahovic marcara el gol de la victoria en el minuto 73 en el Chobani Stadium.
El resultado deja al Fenerbahçe lamentando las oportunidades desaprovechadas después de que a Irfan Can Kahveci le anularan un intento en la primera parte por fuera de juego y de que Mason Greenwood estrellara un remate en el lateral de la red.
- Anadolu Agency
La capitana lanza una advertencia a la plantilla
Tras el pitido final, el goleador y capitán Skriniar ofreció una valoración sincera del rendimiento de su equipo. El defensa eslovaco admitió que el Fenerbahce concedió al Besiktas demasiada libertad para explotar los espacios al contraataque.
Skriniar recalcó que la plantilla debe elevar su nivel de inmediato para evitar nuevos tropiezos en las competiciones nacionales y europeas.
"Le dimos demasiado espacio a nuestro rival y jugamos demasiado abiertos", admitió Skriniar. "Sabíamos que querían generar ocasiones mediante contraataques. Por supuesto, no podemos seguir así. Simplemente tenemos que ser mejores".
Quedaron al descubierto las carencias defensivas y ofensivas
Skriniar detalló las áreas tácticas que necesitan una mejora rápida, reclamando una mayor compacidad colectiva y una mejor toma de decisiones a la hora de presionar. También señaló que el equipo debe generar soluciones más claras en ataque.
El Fenerbahce tuvo problemas para romper la línea defensiva del Besiktas en el tramo final, dependiendo en gran medida de los centros de N'Golo Kante, que fueron neutralizados por los visitantes.
«Necesitamos mejorar ofensiva y defensivamente, especialmente en lo que respecta a mantenernos compactos», añadió Skriniar. «Tenemos que saber cuándo presionar y cuándo mantenernos juntos, al tiempo que generamos más opciones en ataque».
- Middle East Images
Próxima prueba europea contra la Roma
El Fenerbahçe debe dejar atrás rápidamente la decepción del derbi mientras se prepara para un estreno de alto perfil en competición europea.
El conjunto turco vuelve a la acción el jueves 10 de septiembre y recibirá al equipo italiano Roma a las 19:45 en su primer partido de la Champions League.
Skriniar y sus compañeros intentarán aplicar de inmediato esos ajustes tácticos para asegurar un resultado positivo ante un rival europeo.
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