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«¡No podéis detenerlo!»: excompañero de Lionel Messi advierte a Inglaterra de que enfrentarse a Argentina en la semifinal del Mundial es una tarea imposible
El icono argentino sigue imparable
Federico Fernández, excompañero en la selección argentina del ocho veces ganador del Balón de Oro, ha lanzado una advertencia gélida al equipo de Thomas Tuchel. A pesar de los preparativos tácticos en la concentración inglesa, Fernández asegura que 20 años de historia del fútbol muestran que los planes individuales para frenar al jugador de 39 años suelen fracasar.
Al hablar del reto que supone enfrentarse al máximo goleador del torneo, Fernández declaró a talkSPORT: «No se le puede parar. Esta pregunta se lleva planteando desde hace 20 años. La gente siempre encontrará la manera de hacerse con la posesión del balón, ya sea retrasándose o desplazándose más hacia los laterales. Solo necesita un buen pase y un buen control para marcar la diferencia. Incluso si le pones a un jugador a marcarle específicamente. A lo largo de los años, todos han probado de todo contra él. Yo siempre le pedía al entrenador que nos pusiera en el mismo equipo para no tener que marcarlo en los entrenamientos».
- AFP
Tuchel se basa en el modelo de Haaland
Pese a la advertencia del exdefensa del Newcastle, Tuchel confía en su esquema táctico. El técnico alemán se muestra optimista tras el buen trabajo defensivo de Inglaterra en la ronda anterior, cuando limitaron a otra superestrella.
«Es increíble cómo se las arregla para hacerlo cada vez, de tantas formas diferentes», admitió Tuchel. «Encuentra espacios, encuentra momentos y lo más importante es que todo el equipo se suma a esa idea. Debemos ser valientes a su alrededor y simplemente cortarle el apoyo. Es un jugador diferente a Erling Haaland, pero lo hicimos bien contra Erling, así que ahora encontraremos la manera».
Kane advierte contra la «visión de túnel» centrada en Messi
Aunque Messi ha marcado ocho goles en el torneo, el capitán inglés Harry Kane advierte que centrarse solo en él sería un error.
Kane declaró: «Lleva casi 20 años siendo uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser. Pero jugamos contra Argentina, no contra Messi. Nos enfrentamos a un gran conjunto, un gran equipo con jugadores fantásticos. Por mucho que todo gire en torno a Messi y a los grandes jugadores, sabemos que es mucho más que eso».
- Getty
Pickford pide serenidad a Inglaterra
El portero Jordan Pickford ha secundado a su capitán: «Confíen en su fuerza, no en el momento». Inglaterra ha dependido de los goles de Kane y Bellingham, autores de 12 de los 13 tantos este verano, pero Pickford asegura que la defensa está lista para enfrentar a los campeones del mundo.
«Todo el mundo hablará de Messi porque es uno de los mejores de la historia del fútbol», afirmó Pickford. «Pero no se puede pasar por alto la capacidad y el talento que tenemos en esta plantilla: en ataque, en defensa y en nuestra cohesión.
Lo tenemos todo y debemos demostrarlo el miércoles. Estamos preparados para todo; somos nosotros contra ellos y ganará el mejor. Estamos listos».
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